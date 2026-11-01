खंडवा में धमकाकर विवाहिता से दुष्कर्म, मतांतरण व निकाह के लिए बनाया दबाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेल करने, शारीरिक शोषण और लाखों रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छनेरा निवासी फारुख बाठिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इस घटना से हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त कर आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 31 अक्टूबर को थाने में आवेदन देकर बताया कि वर्ष 2023 में वह बेटी के साथ छनेरा में किराये के मकान में रहती थी। इस दौरान क्षेत्र में रहने वाले फारुख और उसके परिवार से जान-पहचान हुई। अगस्त 2025 में बैंक संबंधी काम से खंडवा आने के दौरान आरोपित उसे कार से शहर लेकर आया।