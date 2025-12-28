ओंकारेश्वर में उमड़ा आस्था का सैलाब, एक दिन में 70 हजार भक्तों ने किए दर्शन, 5 जनवरी तक रहेगा 'हाउसफुल'

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। यह सिलसिला नववर्ष में पांच जनवरी तक चलेगा। रविवार को 70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन किए। पुनासा एसडीएम और एसडीओपी पुलिस सहित अन्य अधिकारी व्यवस्था में जुटे रहे। नर्मदा में नौका संचालन पूरी तरह बंद करने के साथ ही प्रशासन ने व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एकाकी मार्ग किया है। जेपी चौक पर बैरिकेडिंग कर दर्शनार्थियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। प्रोटोकाल व्यवस्था में मंदिर प्रशासन द्वारा अलग से व्यवस्था नहीं किए जाने तथा सूचना बोर्ड नहीं लगाने के कारण प्रोटोकाल के श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। नगर में शौचालय की कमी से आम श्रद्धालुओं के साथ ही महिलाओं को परेशान होना पड़ा। इसका फायदा उठाकर अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं।

5 जनवरी तक लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना भीड़ के दौरान व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के दौरान पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा और एसडीओपी मनोहर सिंह गवली ने बताया कि पांच जनवरी तक लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार श्रद्धालु देश-प्रदेश से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर ऋषव गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मनोज राय के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रविवार को दिन भर अधिकारी नगर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर, घाटों, मुख्य मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।