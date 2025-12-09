खंडवा में खेत की रखवाली कर रही महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 1 नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मूंदी क्षेत्र में खेत में फसल की रखवाली के लिए टापरी बनाकर पति के साथ रहने वाली आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पहले समाज की पंचायत में गुहार लगाई लेकिन मामला दबंगों का होने से पंचायत ने ध्यान नहीं दिया। घटना के करीब दस दिन बाद पीड़िता ने मूंदी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपितों को न्यायालय ने जेल तथा बाल अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा दिया है।

महिला से सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि वह पति के साथ खेत की रखवाली का काम करती है। 29 नवंबर की रात्रि पांच व्यक्ति तथा एक नाबालिग खेत पर आए। टापरी के बाहर पति के साथ ठंड से बचने के लिए आग तापने लगे। थोड़ी देर बाद पति गांव की तरफ काम से चला गया। इस बीच दो आरोपितों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान तीन व्यक्ति और नाबालिग बाहर पहरा देते रहे। उन्होंने भी अपराध में सहयोग किया। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपितों ने उसके पति को जान से खत्म करने की धमकी दी। इस कारण घटना किसी को नहीं बताई थी।