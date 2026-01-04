खंडवा मेडिकल कॉलेज में हादसा... अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरा मरीज, इलाज के दौरान तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक मरीज की ए-ब्लॉक की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार, मरीज अचानक ए-ब्लॉक के फोर्थ फ्लोर से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल ग्राउंड फ्लोर से वापस चौथी मंजिल स्थित वार्ड में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर अस्पताल स्टाफ और टीआई धीरज धरवाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

मृतक की पहचान और परिजनों का दर्द मृतक की पहचान चीरा खदान निवासी सुरेश के रूप में हुई है। घटना के बाद उसके स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि सुरेश गोदाम पर लकड़ी का काम करने गया था, जहां पटिया गिरने से उसके पैर में चोट लग गई थी। उसके साथ काम करने वाले लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराकर चले गए थे। स्वजनों का कहना है कि चोट लगने के बाद से ही सुरेश अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। अस्पताल में उसके साथ क्या हुआ, इसकी उन्हें सही जानकारी नहीं है।