मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खंडवा मेडिकल कॉलेज में हादसा... अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरा मरीज, इलाज के दौरान तोड़ा दम

    खंडवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक मरीज की ए-ब्लॉक की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। हादसे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 09:48:29 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 09:48:29 PM (IST)
    खंडवा मेडिकल कॉलेज में हादसा... अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरा मरीज, इलाज के दौरान तोड़ा दम
    खंडवा मेडिकल कॉलेज में हादसा

    HighLights

    1. खंडवा अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर मरीज ने गंवाई जान
    2. अकेले भर्ती था मरीज, चौथी मंजिल तक पहुंचने पर मची खलबली
    3. पुलिस और प्रबंधन कर रहे पड़ताल, हादसे या आत्महत्या की जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक मरीज की ए-ब्लॉक की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार, मरीज अचानक ए-ब्लॉक के फोर्थ फ्लोर से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल ग्राउंड फ्लोर से वापस चौथी मंजिल स्थित वार्ड में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर अस्पताल स्टाफ और टीआई धीरज धरवाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

    मृतक की पहचान और परिजनों का दर्द

    मृतक की पहचान चीरा खदान निवासी सुरेश के रूप में हुई है। घटना के बाद उसके स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि सुरेश गोदाम पर लकड़ी का काम करने गया था, जहां पटिया गिरने से उसके पैर में चोट लग गई थी। उसके साथ काम करने वाले लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराकर चले गए थे। स्वजनों का कहना है कि चोट लगने के बाद से ही सुरेश अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। अस्पताल में उसके साथ क्या हुआ, इसकी उन्हें सही जानकारी नहीं है।


    अस्पताल प्रबंधन का पक्ष और मरीज का व्यवहार

    वहीं अस्पताल के सुरक्षा अधिकारी व स्टाफ ने बताया कि मरीज पिछले तीन दिनों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती था और उसके साथ कोई परिजन मौजूद नहीं था। मरीज बार-बार वार्ड से बाहर निकलकर इधर-उधर घूमने की कोशिश करता रहता था। स्टाफ के अनुसार उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे वह घर जाने की बात कहकर अस्पताल से बाहर चला गया था। इसके बाद वह कब वापस आया, इसकी जानकारी नहीं है। कुछ देर बाद वह ए-ब्लॉक की चौथी मंजिल पर बैठा मिला और फिर यह हादसा हो गया।

    मामले की जांच शुरू

    अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पिछले तीन दिनों से स्टाफ द्वारा मरीज को रोकने और समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। मामले की सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है और पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.