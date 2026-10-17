आक्रोश : सिंहस्थ की तैयारी में स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप, 19 अक्टूबर से ओंकारेश्वर बंद का आह्वान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ओंकारेश्वर (खंडवा) : सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में स्थानीय नागरिकों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। विकास योजनाओं के कारण मकान, दुकान और आजीविका प्रभावित होने की आशंका के बीच नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने 19 अक्टूबर से नगर बंद करने का ऐलान किया है।

शुक्रवार रात को आयोजित सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि जब तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उचित मुआवजे और रोजगार की सुरक्षा को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि वे सिंहस्थ के लिए होने वाले विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की कीमत स्थानीय परिवारों को अपना घर और रोजगार खोकर नहीं चुकानी चाहिए। प्रशासन के सामने 16 सदस्यीय समिति के माध्यम से 19 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं, लेकिन अब तक उन पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी नाराजगी के चलते नगर बंद का निर्णय लिया गया।