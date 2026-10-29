खंडवा पुलिस का नवाचार; बनाया हेलमेट बैंक, फ्री में ले जाएं सफर के बाद लौटा दें

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए खंडवा पुलिस ने हेलमेट बैंक की शुरूआत की है। दोपहिया वाहन से कहीं जाना है और हेलमेट नहीं है तो अब सुरक्षा से समझौता नहीं करना पड़ेगा। कहारवाड़ी पुलिस चौकी में बनाए गए हेलमेट बैंक से लोग अपनी जरूरत के अनुसार निश्शुल्क हेलमेट लेकर यात्रा कर सकेंगे। यात्रा पूरी होने के बाद हेलमेट लौटाना अनिवार्य होगा।

पुलिस की इस पहल का उद्देश्य हेलमेट के अभाव में लोगों को बिना सुरक्षा वाहन चलाने से रोकना और सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट के खतरे को कम करना है। बुधवार को शुरू किए गए हेलमेट बैंक में फिलहाल 50 हेलमेट रखे गए हैं। जरूरत और आम लोगों के सहयोग के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।