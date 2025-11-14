मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खंडवा जिला अस्पताल से युवती को पकड़कर ले जाने की कोशिश, कहा- मुस्लिम बनाएंगे, दो गिरफ्तार

    MP News: खंडवा में अपने बीमार परिचित का हाल जानने के लिए खंडवा के जिला अस्पताल पहुंची 20 वर्षीय हिंदू युवती को दो मुस्लिम युवकों ने घेर लिया और हाथ पकड़कर साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बोले- मुस्लिम बनाएंगे। किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागी युवती ने अपने परिचित को फोन कर बुलाया तो बच सकी। पुलिस ने आरोपित दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 09:36:24 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 09:36:24 PM (IST)
    खंडवा जिला अस्पताल से युवती को पकड़कर ले जाने की कोशिश, कहा- मुस्लिम बनाएंगे, दो गिरफ्तार
    जिला अस्पताल परिसर से युवकों को थाने लेकर गई थी पुलिस।

    HighLights

    1. जिला अस्पताल से युवती को पकड़कर ले जाने की कोशिश
    2. मुस्लिम सहेली ने दे दिया था आरोपित साहिल को नंबर
    3. साथ फैजान के साथ मिलकर की दबंगई, दोनों गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। अपने बीमार परिचित का हाल जानने के लिए खंडवा के जिला अस्पताल पहुंची 20 वर्षीय हिंदू युवती को दो मुस्लिम युवकों ने घेर लिया और हाथ पकड़कर साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बोले- मुस्लिम बनाएंगे। किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागी युवती ने अपने परिचित को फोन कर बुलाया तो बच सकी। पुलिस ने आरोपित दोनों युवकों साहिल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एससी-एसटी (एट्रोसिटी) एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

    मुस्लिम सहेली ने दे दिया था आरोपित साहिल को नंबर

    यह दुस्साहसिक घटना गुरुवार को सरेआम अंजाम दी गई। पीड़िता ने मोघट थाना पुलिस को बताया कि गुरुवार की घटना से करीब एक सप्ताह पहले वह रिश्तेदार का हाल जानने जिला अस्पताल गई तो वहां पास के वार्ड में भर्ती एक मरीज से मिलने पहुंची उसकी मुस्लिम सहेली उससे मिली थी। सहेली के साथ साहिल नाम का युवक भी था। कुछ देर बाद साहिल वहां से चला गया, बाद में सहेली ने युवती के मोबाइल से साहिल को कॉल किया, जिससे साहिल के पास युवती का नंबर पहुंच गया। इसके बाद से साहिल युवती को बार-बार फोन करके संपर्क करने की कोशिश यह कहकर कर रहा था और वह उसे पसंद करने लगा है।


    यह भी पढ़ें- देवास में गरजा निगम का बुलडोजर, महापौर का ड्रीम प्रोजेक्ट अब होगा साकार

    पुलिस ने दोनों का किया गिरफ्तार

    युवती ने उसे डांटा और भविष्य में कभी फोन न करने की कड़ी हिदायत भी दी, लेकिन वह नहीं माना बल्कि उसका पीछा करने लगा। गुरुवार को जब वह फिर जिला अस्पताल पहुंची तो साहिल अपने दोस्त फैजान के साथ वहां आ धमका और दोनों जबरन हाथ पकड़कर साथ ले जाने की कोशिश की। थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया कि युवती की लिखित शिकायत के आधार पर दोनों आरोपितों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की दो धाराओं समेत एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.