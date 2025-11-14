खंडवा जिला अस्पताल से युवती को पकड़कर ले जाने की कोशिश, कहा- मुस्लिम बनाएंगे, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। अपने बीमार परिचित का हाल जानने के लिए खंडवा के जिला अस्पताल पहुंची 20 वर्षीय हिंदू युवती को दो मुस्लिम युवकों ने घेर लिया और हाथ पकड़कर साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बोले- मुस्लिम बनाएंगे। किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागी युवती ने अपने परिचित को फोन कर बुलाया तो बच सकी। पुलिस ने आरोपित दोनों युवकों साहिल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एससी-एसटी (एट्रोसिटी) एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

मुस्लिम सहेली ने दे दिया था आरोपित साहिल को नंबर यह दुस्साहसिक घटना गुरुवार को सरेआम अंजाम दी गई। पीड़िता ने मोघट थाना पुलिस को बताया कि गुरुवार की घटना से करीब एक सप्ताह पहले वह रिश्तेदार का हाल जानने जिला अस्पताल गई तो वहां पास के वार्ड में भर्ती एक मरीज से मिलने पहुंची उसकी मुस्लिम सहेली उससे मिली थी। सहेली के साथ साहिल नाम का युवक भी था। कुछ देर बाद साहिल वहां से चला गया, बाद में सहेली ने युवती के मोबाइल से साहिल को कॉल किया, जिससे साहिल के पास युवती का नंबर पहुंच गया। इसके बाद से साहिल युवती को बार-बार फोन करके संपर्क करने की कोशिश यह कहकर कर रहा था और वह उसे पसंद करने लगा है।