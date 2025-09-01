मेरी खबरें
    MP में बीजेपी नेता ने नर्मदा में लगाई छलांग, नाव में गेम खेल रहे लड़कों ने बचाया

    By Manish Kare
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:54:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 10:54:21 PM (IST)
    भाजपा नेता को सुरक्षित निकालने के बाद पुत्र को सौंपती पुलिस।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। देवास में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और शराब कारोबारी 61 वर्षीय पोपेंद्र सिंह बग्गा निवासी विष्णुपुरी, इंदौर द्वारा नर्मदा नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। मोरटक्का से करीब 10 किलोमीटर दूर तक बहने के बाद ग्राम कटार के पास शोर सुनकर नाविकों ने उन्हें बचा लिया। पुलिस को बयान में बग्गा ने पुल से पैर फिसलने की बात कही है। देर रात पुलिस ने उन्हें स्वजन को सौंप दिया।

    नाव में पबजी गेम खेल रहे युवकों ने बचाया

    खंडवा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बागली जिला देवास के मूल निवासी पोपेंद्र सिंह बग्गा इंदौर और देवास के क्षेत्र के शराब कारोबारी हैं। रविवार रात करीब नौ बजे मोरटक्का में गोपाल मिडवे की पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर नर्मदा पुल की ओर पैदल जाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। पुल पर उनकी चप्पल मिलने से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन्होंने नर्मदा में छलांग लगाई थी। नर्मदा में पानी का प्रवाह तेज होने से वे बहते रहे।

    पुलिस पूछताछ में पोपेंदर सिंह बग्गा ने बताया कि तैरना आता था, लेकिन नर्मदा उफान पर थी। 5-10 मिनट में वे मोरटक्का पुल से आली गांव के पास पहुंच गए। आली गांव में नर्मदा किनारे नाव में बैठकर पबजी गेम खेल रहे कुछ युवकों ने बग्गा की आवाज सुनी और सुरक्षित बाहर निकालकर निकट के आश्रम ले गए। यहां कपड़े बदल कर चाय-नाश्ता कराया।

    डिप्रेशन में रहने की चर्चा

    पुलिस की पूछताछ में बग्गा ने छलांग लगाने की बात खारिज कर दी। बग्गा के करीबी बताते हैं कि एक साल पहले उनके बेटे की मौत हो गई थी। तब से वे डिप्रेशन में हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक घटनाक्रम से भी जोड़ कर देख रहे हैं। मोरटक्का चौकी प्रभारी लखन डाबर ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है।

