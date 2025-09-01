MP में बीजेपी नेता ने नर्मदा में लगाई छलांग, नाव में गेम खेल रहे लड़कों ने बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। देवास में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और शराब कारोबारी 61 वर्षीय पोपेंद्र सिंह बग्गा निवासी विष्णुपुरी, इंदौर द्वारा नर्मदा नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। मोरटक्का से करीब 10 किलोमीटर दूर तक बहने के बाद ग्राम कटार के पास शोर सुनकर नाविकों ने उन्हें बचा लिया। पुलिस को बयान में बग्गा ने पुल से पैर फिसलने की बात कही है। देर रात पुलिस ने उन्हें स्वजन को सौंप दिया।

नाव में पबजी गेम खेल रहे युवकों ने बचाया खंडवा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बागली जिला देवास के मूल निवासी पोपेंद्र सिंह बग्गा इंदौर और देवास के क्षेत्र के शराब कारोबारी हैं। रविवार रात करीब नौ बजे मोरटक्का में गोपाल मिडवे की पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर नर्मदा पुल की ओर पैदल जाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। पुल पर उनकी चप्पल मिलने से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन्होंने नर्मदा में छलांग लगाई थी। नर्मदा में पानी का प्रवाह तेज होने से वे बहते रहे।