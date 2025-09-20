MP Crime: पति-पत्नी के विवाद में दिव्यांग साले की हत्या, जीजा ने चाकू से गोदकर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पति-पत्नी के विवाद में आक्रोशित जीजा ने अपने दिव्यांग साले की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामला मोघट थाना क्षेत्र के ग्राम सिहाड़ा का है। 3० वर्षीय युवक मनीष जागरे का विवाद अपने जीजा गणेश सिंधे से हुआ। जिसके बाद जीजा ने चाकुओं से गोदकर दिव्यांग मनीष को मौत के घाट उतार दिया।
जानकारी के अनुसार आरोपी गणेश ओर उसकी पत्नी का घर में विवाद चल रहा था। जिसके आक्रोश में आकर आरोपित गणेश उसके साले मनीष जागरे से विवाद करने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गणेश ने उसपर चाकू से गर्दन और सीने पर 10 से अधिक वार कर दिए। स्वजन घायल अवस्था में लेकर मनीष को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष की हत्या का बाद जिला अस्पताल में स्वजन का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक की पत्नी ओर बच्चे भी दिव्यांग है।
मृतक की पत्नी ने कहा कि आरोपी गणेश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको लेकर मृतक की पत्नी ने जमकर हंगामा भी किया। हंगामे की सूचना मिलते ही मोघट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजन को समझाइश देकर मामले को शांत कराया और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपित मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।