खंडवा में कपास-तुअर की फसल के बीच उगा रखा था गांजा, दो खेतों से 221 पौधे किए जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है।इसी कड़ी में जावर और बोरगांव पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए गांजे के कारोबार में लिप्त तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

जावर पुलिस ने ग्राम डेबरी फाल्या कैसून में दो खेतों पर दबिश देकर गांजे के 221 पौधे जब्त किए, जबकि बोरगांव पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल से गांजा लेकर जा रहे 19 वर्षीय युवक को पकड़ा। तीनों कार्रवाई में पुलिस ने कुल 296.4 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है।

कपास और तुअर की फसल के बीच कर रहे थे खेती जावर पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम डेबरी फाल्या कैसून निवासी दरियावसिंह निंगवाल (48) ने अपने खेत में कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगा रखे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। तलाशी के दौरान खेत से गांजे के 110 पौधे मिले, जिनका कुल वजन 195.361 किलोग्राम और अनुमानित कीमत करीब 19 लाख 54 हजार रुपये बताई गई। पुलिस ने दरियावसिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसी गांव में दूसरी कार्रवाई इसी गांव में दूसरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भूरु उर्फ राजेश (40) के खेत में दबिश दी। यहां भी कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने मौके से 111 पौधे जब्त किए। इनका वजन 100.700 किलोग्राम बताया गया है। पुलिस ने दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों खेतों से कुल 221 पौधे जब्त किए गए, जिनका वजन 295.700 किलोग्राम है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है।