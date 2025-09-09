गणेश पंडाल के सामने ईद के जुलूस में पाकिस्तानी आर्मी का गाना बजाने वाले गुल्लू कादरी पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान गणेश पंडाल के सामने पाकिस्तानी आर्मी का गाना बजाने वाले आरोपी गुल्लू कादरी सहित अन्य के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक प्रकरण कल्याणगंज को कल्लन अलि गंज बताने वाले आसिफ, जावेद और अहमद पर भी कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

फरियादी हरीश पुत्र नारायणदास आसवानी निवासी सिंधी कॉलोनी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत में बताया कि गुल्लू कादरी एवं उसके साथियों द्वारा पांच सितबंर की सुबह 11 बजे ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान गणेश पंडाल के सामने रुककर पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल गाना बजाकर हिंदू समाज की धार्मिक भावना को आहत किया गया। कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 299, 223 बीएनएस का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया।

क्या है पूरा मामला?

फरियादी ने शिकायत में बताया कि मैं व मेरे दोस्त राजा पुत्र मीठाराम पवार निवासी कुंडलेश्वर वार्ड, करण पुत्र राजेंद्र निवासी संतोषी माता मंदिर सहित अन्य गौशाला चौक पर खड़े थे। सुबह 11 बजे बडाबम पर गणेश जी की पूजा एवं दर्शन करने आए। उसी समय ईद मिलादुन्नबी का जुलूस इमलीपुरा से निकाला जा रहा था, जिसमें गुल्लू कादरी एवं उसके साथियों ने जुलूस में दुश्मन देश पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिशियल गाना बड़ाबम चौक पर मंदिर के पास गणेश पंडाल के सामने रूक कर बजवाया। जो कि हिंदू आबादी का क्षेत्र है।

'भारत के नागरिकों की भावना आहत'

यह गाना भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है और इसकी वेबसाइट भी भारत में बंद है। इस तरह का देश विरोधी व भड़काऊ गाना सार्वजनिक स्थल पर बजाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि हिंदू समाज सहित भारत के नागरिकों की भावनाओं को आहत करता है। पुलिस ने जांच के बाद मामले में प्रकरण दर्ज किया। वहीं कोतवाली थाने के एसआई मनोज दवे के अनुसार फरियादी की शिकायत पर एक प्रकरण कल्याण गंज को कल्लन अलि गंज बताने वाले आरोपी आसिफ पंवार, जावेद पटेल और अहमद पटेल तीनों निवासी खंडवा के खिलाफ भी कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।