नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की लहरों के बीच बोटिंग का आनंद लिया और स्वयं बोट भी चलाई। इस दौरान उनका एक अलग और सहज अंदाज देखने को मिला।

पुराने दिनों को याद कर बोले सीएम- शिप्रा नदी में भी चलाए हैं मोटर बोट और क्रूज बोट चलाने के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि यह उनके लिए कोई नया अनुभव नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में चेयरमैन के पद पर थे, उस समय उन्होंने उज्जैन की शिप्रा नदी में भी मोटर बोट और क्रूज चलाए थे।