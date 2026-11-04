कलेक्टर साहब, प्लीज मुझे जिंदा कर दीजिए, खंडवा में गले में तख्ती टांगकर पहुंची दृष्टिबाधित वृद्धा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : समग्र आईडी डिलीट और दस्तावेजों में मृत घोषित होने के बाद से परेशान चिराखदान सुदामानगर निवासी दृष्टीबाधित वृद्धा शशिकला पत्नी पूनमचंद एक बार फिर जनसुनवाई में पहुंची। वृद्धा ने कहा कि वह स्वयं को जीवित साबित करने के लिए दर-दर भटक रही है। शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और ना ही उसकी कोई सुनवाई हो रही है। वृद्धा अपने गले में तख्ती टांगकर पहुंची कि कलेक्टर साहब प्लीज मुझे जिंदा कर दीजिए।

पूर्व पार्षद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप नगर निगम के पूर्व पार्षद रियाज मार्शल पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लोगों ने लगाया है। पीड़ितों द्वारा इस संबंध में जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की मांग गई है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है और पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।