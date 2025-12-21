मेरी खबरें
    By Manish KareEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:48:12 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 09:48:12 PM (IST)
    हत्या के प्रयास में कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा में प्रदर्शन के बीच से दबोचा, 10 माह से था फरार
    यशवंत सिलावट को धुलिया महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया।

    HighLights

    1. यशवंत सिलावट को धुलिया महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया
    2. प्रॉपर्टी विवाद में हत्या के प्रयास के मामले में सिलावट की तलाश
    3. स्थानीय पुलिस की मदद से धूलिया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। युवा कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हीरालाल सिलावट के पुत्र यशवंत सिलावट को धुलिया (महाराष्ट्र) पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या के प्रयास के मामले में महाराष्ट्र पुलिस को लंबे समय से सिलावट की तलाश थी । खंडवा में रविवार दोपहर को टाउनहाल क्षेत्र से स्थानीय पुलिस की मदद से धूलिया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। यशवंत यहां कांग्रेस द्वारा मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। कोतवाली थाने में कुछ देर तक पूछताछ की गई, फिर महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।

    महाराष्ट्र पुलिस धुलिया के लिए यशवंत को लेकर रवाना

    बताया जाता है कि करीब दस माह पूर्व सिलावट और उनके साथियों का प्रॉपर्टी को लेकर धुलिया के सिरपुर क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति से विवाद हो गया था। इस दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बाद यशवंत और साथी वहां से फरार हो गए थे। कोई पांच-छह माह पहले भी महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खंडवा से इन्हें हिरासत में लिया था।


    जिला न्यायालय धुलिया और उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। यह खारिज होने के बाद से सिरपुर पुलिस और स्पेशल टीम हत्या के प्रयास के मामले में यशवंत की तलाश में थी। रविवार को महाराष्ट्र पुलिस निजी वाहन से धुलिया के लिए यशवंत को लेकर रवाना हो गई।

    विरोध प्रदर्शन में सिलावट को गिरफ्तार किया

    रविवार दोपहर को जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम का नाम बदलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रखा था। सभी नेता नगर निगम तिराहे पर मौजूद थे। उन्हीं के सामने सिलावट को गिरफ्तारी की गई। इसके बाद कांग्रेस नेता कोतवाली पहुंचे। यहां पुलिस ने पूरा मामला समझाया, तब वे लौट गए।

    खंडवा से विधानसभा से मांगा था टिकट

    सिलावट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित खंडवा विधानसभा सीट के लिए दावेदारी जता चुके है। उनके पिता हीरालाल सिलावट दो बार पंधाना विधानसभा से दो बार विधायक और दिग्विजय सिंह की सरकार में मत्स्य पालन मंत्री थे।

    धूलिया के सिरपुर थाने में हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज अपराध में यशवंत सिलावट को महाराष्ट्र पुलिस को तलाश थी। रविवार को महाराष्ट्र की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है।- प्रवीण आर्य, टीआइ, कोतवाली खंडवा

