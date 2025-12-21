हत्या के प्रयास में कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा में प्रदर्शन के बीच से दबोचा, 10 माह से था फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। युवा कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हीरालाल सिलावट के पुत्र यशवंत सिलावट को धुलिया (महाराष्ट्र) पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या के प्रयास के मामले में महाराष्ट्र पुलिस को लंबे समय से सिलावट की तलाश थी । खंडवा में रविवार दोपहर को टाउनहाल क्षेत्र से स्थानीय पुलिस की मदद से धूलिया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। यशवंत यहां कांग्रेस द्वारा मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। कोतवाली थाने में कुछ देर तक पूछताछ की गई, फिर महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।

महाराष्ट्र पुलिस धुलिया के लिए यशवंत को लेकर रवाना बताया जाता है कि करीब दस माह पूर्व सिलावट और उनके साथियों का प्रॉपर्टी को लेकर धुलिया के सिरपुर क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति से विवाद हो गया था। इस दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बाद यशवंत और साथी वहां से फरार हो गए थे। कोई पांच-छह माह पहले भी महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खंडवा से इन्हें हिरासत में लिया था।