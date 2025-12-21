कृषि मंत्री के गृह जिले में खाद का 'खेल', मुरैना से चंबल नदी के जरिए यूपी में हो रही कालाबाजारी, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना के गृह जिले मुरैना जिले में किसान एक-एक बोरी खाद के लिए परेशान हैं। खाद वितरण केंद्रों पर किसान लंबी-लंबी कतारों में जूझता है, उसी मुरैना से उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है। अंबाह-पोरसा में चंबल नदी के उसैद घाट से स्टीमर से खाद की सैकड़ों बोरे लादे जा रहे हैं। यह खाद यूपी के आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। खाद की इस कालाबाजारी का वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद खाद की कालाबाजारी करने वाले चार आरोपितों पर महुआ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

आगरा में हो रही खाद की कालाबाजारी प्रसारित हुआ वीडियो एक ग्रामीण ने मोबाइल से बनाया है, जिसमें वह कहता सुनाई दे रहा है कि ‘यूपी में यूरिया नहीं मिलने के कारण वहां के किसान मुरैना से यूरिया खाद ले जा रहे हैं। वीडियो में ई-रिक्शा व आटो से यूरिया खाद के बोरों को उतारकर स्टीमर में लादते कई लोग दिख रहे हैं। स्टीमर में 100 से अधिक बोरों का ढेर लगा है। दूसरे वीडियो में यह खाद उत्तर प्रदेश के पिनाहट घाट पर उतारते हुए कई लोग दिख रहे हैं।