मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मछली चोरी का शक... खंडवा में ठेकेदार के लोगों ने दो को पीटा, बाइक गिरी, कार पलटी, फिर मारपीट

    मछली चोरी की शंका में ठेकेदार के चार लोगों ने दो लोगों को रोकने की कोशिश की, इसके बाद कार से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक से दोनों गिर गए और कार पलट गई। इसके बाद चारों ने 12 बोर की बंदूक के बट से दोनों की पिटाई कर दी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 08:35:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 08:35:58 PM (IST)
    मछली चोरी का शक... खंडवा में ठेकेदार के लोगों ने दो को पीटा, बाइक गिरी, कार पलटी, फिर मारपीट
    खंडवा में ठेकेदार के लोगों ने दो को पीटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मछली चोरी की शंका में ठेकेदार के चार लोगों ने दो लोगों को रोकने की कोशिश की, इसके बाद कार से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक से दोनों गिर गए और कार पलट गई। इसके बाद चारों ने 12 बोर की बंदूक के बट से दोनों की पिटाई कर दी। मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया।

    चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

    घायल व्यक्ति को खंडवा जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं मौके से 12 बोर की बंदूक भी पुलिस ने जब्त की है। मारपीट करने वाले चारों आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इधर, पीड़ितों का आरोप है कि ठेकेदार के लोगों ने बंदूक से गोली भी चलाई, जान से मारने की धमदी दी।

    सचिन की बाइक को टक्कर मारी

    मामला मंगलवार दोपहर हरसूद थाना क्षेत्र का है। हरसूद टीआई राजकुमार राठौर के अनुसार फरियादी सचिन राजपूत निवासी बोरीबांधरी अपने साथी कमलेश के साथ छनेरा से घोड़ा पछाड़ नदी की ओर जा रहा था। तभी मछली ठेकेदार के चार आदमी आरोपित सन्नी यादव, सुधीर राय, ऋषि व दिनेश उर्फ अन्ना सभी निवासी छनेरा कार से आए और मछली चोरी की शंका में फरियादी सचिन की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से पीड़ित बाइक सहित गिर गए और कार पलट गई।

    गोली चलाने के आरोप अफवाह

    इसके बाद चारों ने सचिन और उसके साथी कमलेश के साथ 12 बोर की बंदूक के बट से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। फरियादी की शिकायत पर चारों के खिलाफ दुर्घटना, मारपीट करना, अश्लील गाली देना, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। गोली चलाने के आरोप के संबंध में टीआई ने कहा कि यह अफवाह है, गोली नहीं चलाई गई है, 12 बोर की बंदूक के बट से चारों आरोपितों ने मारपीट की। उनकी तलाश जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.