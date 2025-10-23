ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन में लग रहे पांच घंटे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ओंकारेश्वर (खंडवा)। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में दीपावली की छुट्टियों के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दिनों में प्रतिदिन दो से तीन हजार वाहन नगर में प्रवेश करते हैं, वहीं इन दिनों यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। नगर के पार्किंग स्थल फुल हो चुके हैं और मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं।

गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 15 दिनों तक गुजरात सहित अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन लगातार बढ़ता रहेगा। जिन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वहां पर निजी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।