    ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन में लग रहे पांच घंटे

    दीपावली के छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन दो से तीन हजार वाहन तीर्थनगरी में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या की वजह से दर्शन में 5 घंटे लग रहे हैं। वहीं शहर में वाहनों की कतारें लगने लगी है। इस वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 08:03:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 08:17:01 AM (IST)
    ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन में लग रहे पांच घंटे
    ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदिर की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. ओंकारेश्वर में जहां पार्किंग व्यवस्था होनी थी वहां कॉलोनियां बस गईं।
    2. इस कारण नगर में पार्किंग स्थलों की भारी कमी हो गई है।
    3. आगामी वर्ष 2028 के सिंहस्थ में स्थिति और भयावह हो सकती है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ओंकारेश्वर (खंडवा)। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में दीपावली की छुट्टियों के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दिनों में प्रतिदिन दो से तीन हजार वाहन नगर में प्रवेश करते हैं, वहीं इन दिनों यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। नगर के पार्किंग स्थल फुल हो चुके हैं और मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं।

    गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 15 दिनों तक गुजरात सहित अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन लगातार बढ़ता रहेगा। जिन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वहां पर निजी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।


    इस कारण नगर में पार्किंग स्थलों की भारी कमी हो गई है। प्रशासन भीड़ के नाम पर ओंकारेश्वर से तीन-चार किलोमीटर दूर वाहन रोक देता है। इससे श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ता है। नागरिकों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो आगामी वर्ष 2028 के सिंहस्थ में स्थिति और भयावह हो सकती है।

    naidunia_image

    सड़क पर लगी वाहनों की लंबी लाइन।

    मंदिर में लगी लंबी कतारें

    ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते दर्शन में पांच से सात घंटे तक का समय लग रहा है। मंदिर परिसर से लेकर बाहरी मार्ग तक लंबी कतारें लगी हैं। इससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

    श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कर रहे जरूरी व्यवस्था

    ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दीपावली के बाद बढ़ने वाली भीड़ से ट्रैफिक जाम की समस्या का निराकरण किया जाएगा। गुरुवार को स्थानीय अधिकारी व पुलिस से चर्चा कर निरीक्षण किया जाएगा। - पंकज वर्मा, एसडीएम पुनासा

