जादू-टोने के चक्कर में पड़ोसी की हत्या करने वाले को फांसी की सजा, डीएनए रिपोर्ट से हुआ खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सात माह पहले पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले गांव छनेरा में युवक ने पड़ोसी की जादू-टोना के शक में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है।

कुल्हाड़ी से सिर काटकर की थी हत्या जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2024 की रात ग्राम छनेरा निवासी 60 वर्षीय रामनाथ बिलोटिया जब लघुशंका के लिए घर से निकला तो पड़ोसी 23 वर्षीय चंपालाल मेहर ने जादू-टोने की शंका को लेकर कुल्हाड़ी से सिर काटकर हत्या कर दी थी। बोरगांव पुलिस ने रामनाथ की पत्नी शांतिबाई की शिकायत पर आरोपित चंपालाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया था।