मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खंडवा में ट्यूब को लेकर विवाद, चार युवकों ने एक को पटक-पटक कर लात-घूंसे और बेल्ट से पीटा, रुपये भी छुड़ाए

    MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा में सिंगाजी महाराज के दर्शन करने गए एक युवक के साथ चार से पांच युवकों ने मिलकर मारपीट की। पीड़ित युवक का आरोप है कि घटना की शिकायत लेकर जब वह पुलिस चौकी बीड़ पहुंचा तो वहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और उसके साथ गाली-गलौज कर चौकी से भगा दिया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 06:59:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:00:49 PM (IST)
    खंडवा में ट्यूब को लेकर विवाद, चार युवकों ने एक को पटक-पटक कर लात-घूंसे और बेल्ट से पीटा, रुपये भी छुड़ाए
    शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे समाजजन।

    HighLights

    1. बीड़ चौकी पर रिपोर्ट न लिखने का आरोप
    2. चौकी पुलिस पर लापरवाही और अभद्रता का आरोप
    3. प्रभारी बोले-रिपोर्ट भी लिखी, मेडिकल भी कराया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सिंगाजी महाराज के दर्शन करने गए एक युवक के साथ चार से पांच युवकों ने मिलकर मारपीट की। पीड़ित युवक का आरोप है कि घटना की शिकायत लेकर जब वह पुलिस चौकी बीड़ पहुंचा तो वहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और उसके साथ गाली-गलौज कर चौकी से भगा दिया। घटना से आक्रोशित समाजजन बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की।

    जानकारी के अनुसार, नगीन राठौर निवासी ग्राम सालफी बुधवार को सिंगाजी महाराज के दर्शन के लिए गया था। दर्शन से पूर्व वह नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था। इसी दौरान ट्यूब की बात को लेकर चार-पांच युवकों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर युवकों ने नगीन को पटक-पटककर, लात-घूसों और बेल्ट से बेरहमी से पीटा। हमले में नगीन को गंभीर चोटें आईं।


    चौकी पुलिस पर लापरवाही और अभद्रता का आरोप

    मारपीट में घायल नगीन राठौर जब शिकायत दर्ज कराने बीड़ चौकी पहुंचा, तो पुलिस ने कथित तौर पर उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया। नगीन का आरोप है कि चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने न केवल रिपोर्ट लिखने से इनकार किया, बल्कि उसके साथ गाली-गलौज कर चौकी से बाहर निकाल दिया। एसपी ने समाजजनों को न्याय और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    चौकी प्रभारी का बयान आया सामने

    वहीं मामले में चौकी प्रभारी का कहना है कि घायल युवक की रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल करवाया था। दूसरे पक्ष की शिकायत भी मामले में दर्ज की गई है। रिपोर्ट लिखी, मेडिकल भी करवाया। फरियादी की शिकायत पर हमने मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी, घायल युवक का मेडिकल भी करवाया है। गांव में विवाद न हो इसके लिए इसलिए दोनों पक्षों को समझाइश भी दी थी। इसके बाद मामले में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की गई है-राधेश्याम मालवीय, चौकी प्रभारी, बीड़।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.