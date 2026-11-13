खंडवा में रस्सी से पैर बांधकर वृद्ध को बाइक से घसीटने का दावा, महिलाओं संग कलेक्ट्रेट पहुंचा पीड़ित

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पिपलोद थाना क्षेत्र के ग्राम गांधवा के संजय नगर से शुक्रवार को महिलाएं एक वृद्ध के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। यहां महिलाओं ने गांव के ही एक परिवार पर वृद्ध के साथ मारपीट और रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटने के आरोप लगाए। वैसे इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि इन लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

गाली देने की गलतफहमी में की मारपीट संजय नगर निवासी मनीषा ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके मामा दिनेश पुत्र फकरया अपने घर में मामी से विवाद कर रहे थे। पड़ोसी उषाबाई और उसके भाइयों को लगा कि उन्हें गाली दी जा रही है। इस बात से गुस्साए उषाबाई ने भाइयों के साथ मिलकर मामा-मामी के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद मामा दिनेश के पैर रस्सी से बाइक के पीछे बांधे और घसीटा।