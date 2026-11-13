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खंडवा में रस्सी से पैर बांधकर वृद्ध को बाइक से घसीटने का दावा, महिलाओं संग कलेक्ट्रेट पहुंचा पीड़ित

मध्य प्रदेश के खंडवा में शुक्रवार को महिलाएं एक वृद्ध के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। यहां महिलाओं ने गांव के ही एक परिवार पर वृद्ध के साथ मारपीट और रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटने के आरोप लगाए।

By Manish KareEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 08:57:14 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 09:00:09 PM (IST)
खंडवा में रस्सी से पैर बांधकर वृद्ध को बाइक से घसीटने का दावा, महिलाओं संग कलेक्ट्रेट पहुंचा पीड़ित
खंडवा में रस्सी से पैर बांधकर वृद्ध को बाइक से घसीटने का दावा (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. खंडवा में वृद्ध को बाइक के पीछे बांधकर घसीटने का आरोप
  2. थाने में सुनवाई न होने पर कलेक्ट्रेट पहुंचीं महिलाएं
  3. पीड़ित परिवार ने कहा- वृद्ध को बाइक से बांधकर घसीटा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पिपलोद थाना क्षेत्र के ग्राम गांधवा के संजय नगर से शुक्रवार को महिलाएं एक वृद्ध के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। यहां महिलाओं ने गांव के ही एक परिवार पर वृद्ध के साथ मारपीट और रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटने के आरोप लगाए। वैसे इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि इन लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

गाली देने की गलतफहमी में की मारपीट

संजय नगर निवासी मनीषा ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके मामा दिनेश पुत्र फकरया अपने घर में मामी से विवाद कर रहे थे। पड़ोसी उषाबाई और उसके भाइयों को लगा कि उन्हें गाली दी जा रही है। इस बात से गुस्साए उषाबाई ने भाइयों के साथ मिलकर मामा-मामी के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद मामा दिनेश के पैर रस्सी से बाइक के पीछे बांधे और घसीटा।


थाने में सुनवाई न होने के आरोप

दिनेश की बहन बंशीबाई ने कहा कि रास्ते को लेकर पहले से विवाद है और उस दिन भी रास्ते से निकलने से मना करने के साथ मारपीट की गई। महिलाओं ने कहा कि ये लोग पूरे मोहल्ले के साथ मारपीट करते हैं और इसलिए सभी लोग साथ आए हैं।

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रहवासियों का आरोप है कि इस घटना को लेकर पिपलोद थाने शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसे लेकर पिपलोद थाना प्रभारी विक्रम धार्वे ने बताया कि इन दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और पहले से ही दोनों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज है।

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