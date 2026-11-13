खंडवा में दुर्घटना के बाद घायलों को लेने पहुंची एंबुलेंस को धमकाकर लौटाया, कांग्रेस नेता समेत 2 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पिपलोद थाना क्षेत्र के ग्राम लछौरा के पास गुरुवार देर रात दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में खकनार (बुरहानपुर) के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय महाजन सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सड़क से नीचे उतरकर पलट गई, वहीं दूसरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को जसवाड़ी रोड पर ग्राम टिगरिया के पास एक होटल में पूर्व सांसद अरुण यादव की मौजूदगी में कांग्रेस का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इसमें खंडवा और बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए थे।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बुरहानपुर जिले के खकनार निवासी अजय महाजन अपने भांजे अक्षय, मामा और एक अन्य व्यक्ति के साथ कार क्रमांक एमपी 68 सी 2551 से घर लौट रहे थे। रात करीब 12 से एक बजे के बीच ग्राम लछौरा के पास सामने से आ रही बोलेरो क्रमांक एमपी 47 टी 0281 से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई।
हादसे में अजय महाजन और बोलेरो में सवार ड्राइवर की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में मृतक ड्राइवर का नाम श्रवण बताया गया, जबकि बाद की जानकारी में सुनील नाम सामने आया है। घायलों अक्षय और प्रमोद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे के बाद एक और विवादित घटनाक्रम सामने आया। घायल अक्षय के अनुसार, दुर्घटना के बाद कार में फंसे लोग गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन आरोप है कि बोलेरो सवार लोगों ने विवाद करते हुए एंबुलेंस को वापस लौटा दिया और लाठियां निकाल लीं। बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो पर ‘मध्यप्रदेश शासन’ लिखा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों और एंबुलेंस लौटाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम उपरांत स्वजनों को सौपा जाएगा। दुर्घटना के कारण और आरोपों की जांच की जा रही है।
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