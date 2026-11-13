खंडवा में दुर्घटना के बाद घायलों को लेने पहुंची एंबुलेंस को धमकाकर लौटाया, कांग्रेस नेता समेत 2 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पिपलोद थाना क्षेत्र के ग्राम लछौरा के पास गुरुवार देर रात दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में खकनार (बुरहानपुर) के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय महाजन सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सड़क से नीचे उतरकर पलट गई, वहीं दूसरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को जसवाड़ी रोड पर ग्राम टिगरिया के पास एक होटल में पूर्व सांसद अरुण यादव की मौजूदगी में कांग्रेस का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इसमें खंडवा और बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए थे।