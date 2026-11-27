नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर में व्यापारियों के बीच दहशत और हफ्ता वसूली की शिकायतों को लेकर चर्चा में आया बदमाश विनोद यादव उर्फ विनोद चूहा आखिरकार शुक्रवार को कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया।

हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर पुलिस का खौफ नजर नहीं आया। पुलिस वाहन में बैठाए जाने के दौरान वह पुलिसकर्मियों के सामने ही एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता रहा। उसकी हंसी और बेखौफ अंदाज ने एक बार फिर उसके दबंग रवैये को उजागर कर दिया।