Khandwa मदरसे में ₹20 लाख के नकली नोट का मामला... जांच में जुटी एजेंसियां, आतंकी फंडिंग की भी आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मध्य प्रदेश में सिमी के गढ़ रहे खंडवा जिले के गांव पेठिया स्थित मदरसे से करीब 20 लाख रुपये के नकली नोट बरामद होने के बाद आतंकी फंडिंग की आशंका से जांच एजेंसियां गहन जांच में जुट गई हैं। ये नकली नोट मदरसा के ऊपर बने कमरे से पुलिस ने रविवार को छापा मारकर बरामद किए। इस कमरे में रहकर मदरसे के बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के साथ ही गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलाना जुबैर मोहम्मद अशरफ अंसारी तीन दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में, मौलाना जुबैर द्वारा नकली नोट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाजार में खपाते हुए उन्हें असली नोट में बदलकर उनका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में करने की आशंका से जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।

आतंकी फंडिंग की भी आशंका यह तो साफ है कि नकली नोट के इस काम में गिरोह शामिल है, जिसके सदस्यों से मौलाना नोट लाकर उन्हें मदरसे में काटा करता था। उसके कमरे में मिले कटर से इसकी पुष्टि हुई है कि जिससे शीट पर प्रिंटेट नोट काटे जाते थे। पुलिस इसकी तह तक जाने में जुटी है कि मदरसे से जाली नोट के धंधे के पीछे क्या खेल है। असम में, मौलाना के तार किसी आतंकी संगठन या गिरोह से भी जुड़े होने की आशंका है। वह नकली नोट कहां छपवाता था और इसमें कौन-कौन शामिल हैं, इस बारे में पूछताछ के लिए खंडवा पुलिस सोमवार को महाराष्ट्र के मालेगांव रवाना हो गई। मामले की जांच के लिए एसआइटी का भी गठन किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने मौलाना को आठ दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं, खंडवा की जावर थाना पुलिस ने उसके विरुद्ध नकली करेंसी के लेन-देन में लिप्त होने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।