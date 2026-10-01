ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में चलती नाव के इंजन में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ओंकारेश्वर। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार सुबह नर्मदा नदी में चल रही नाव के इंजन में अचानक आग लगने से यात्रियों की जान सांसत में आ गई। गोमुख घाट के सामने करीब 11 बजे हुई घटना में नाव के इंजन से आग की लपटें उठती देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

नाविक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए नाव में सवार करीब पांच-छह यात्रियों को दूसरी नाव में सुरक्षित पहुंचाया। समय रहते यात्रियों को दूसरी नाव में शिफ्ट किए जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।