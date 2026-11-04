खंडवा में जब्ती वाले वाहनों का यार्ड खुलवाने के नाम पर 5 लोगों से 72 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : जब्ती वाले वाहनों का यार्ड खुलवाने और इसकी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर टिमरनी के एक व्यक्ति ने खंडवा के चार से पांच लोगों को अपने जाल में फंसाकर करीब 72 लाख रुपये ठग लिए। आरोपित ने पहले भोपाल से निकलने वाले गाड़ियों की नीलामी के टेंडर में काम दिलाने और यार्ड का लाइसेंस दिलाने का भरोसा दिया। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास कर अलग-अलग किस्तों में लाखों रुपये दे दिए, लेकिन न तो उन्हें फ्रेंचाइजी मिली और न ही कोई काम शुरू हुआ।

रकम कई गुना कराने का झांसा देकर फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए जब पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपित ने ठगी का एक और नया तरीका निकाल लिया। उसने पैसों की वर्षा कराने वाले बाबा से मिलवाने और उनकी मदद से रकम कई गुना कराने का झांसा देकर फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपित अजय सोलंकी पिता राजेश सोलंकी निवासी ग्राम बेहड़िया, थाना टिमरनी, जिला हरदा को गिरफ्तार किया है।

लोगों ने सितंबर माह में शिकायत दर्ज कराई थी कोतवाली टीआई प्रवीण आर्य ने बताया कि फरियादी रसूल गौरी सहित अन्य लोगों ने सितंबर माह में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद से ही पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 28 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। 13 बार आरटीजीएस से भेजे 35 लाख रुपये पुलिस के अनुसार आरोपित ने फरियादियों को भोपाल से जब्त वाहनों की नीलामी का टेंडर निकलने की जानकारी देकर अपने झांसे में लिया था। उसने दावा किया कि यार्ड का लाइसेंस और फ्रेंचाइजी मिलने पर उन्हें अच्छा कारोबार मिलेगा। इस भरोसे में आकर पीड़ितों ने उसे रकम देना शुरू कर दिया। करीब 35 लाख रुपये 13 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से आरटीजीएस किए गए। इसके अलावा आरोपित ने ऑनलाइन माध्यम और नकद भी रुपये लिए। इस तरह कुल ठगी की रकम करीब 72 लाख रुपये तक पहुंच गई।