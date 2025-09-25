'गोली मारो हैवान को', कब्र खोदकर महिलाओं के शवों से छेड़छाड़ करने वाले अय्यूब खान को देखते ही भड़की भीड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। कब्रिस्तान में कब्रों को खोदकर महिलाओं के शवों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित अय्यूब खान को कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटैज और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था। शवों को खोदने के लिए उपयोग किए जाने वाले फावड़े को जब्त करने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारी व जवान गुरुवार दोपहर उसे लेकर बड़ा कब्रिस्तान पहुंचे। इस दौरान यहां आरोपित अय्यूब को देखते ही भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने दो पुलिसकर्मियों के साथ बीच में बैठे अय्यूब को घेर लिया।

भीड़ में अय्यूब के खिलाफ इतना आक्रोश था कि लोगों ने उसे पीटने का भी प्रयास किया। भीड़ को पुलिस ने किसी तरह संभाला। भीड़ को समझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। पुलिस के रहते कोई अय्यूब को हाथ नहीं लगा पाया लेकिन भीड़ ने मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने गोली मारो हैवान को, फांसी दो के नारे लगाए। कुछ देर बाद भीड़ शांत हुई तब पुलिस ने आरोपित को ले जाकर अपनी कार्रवाई की।

भीड़ बोली-उतारो इसको, मारो इसको पुलिस जैसे ही अय्यूब को लेकर घटनास्थल पहुंची, भीड़ उसे देखकर आक्रोशित हो गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा कि बाइक से उतारो इसे, पीटो इसे, इसके बाद कुछ लोगों ने मामला शांत करने का भी प्रयास किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे बस आप उतारो इसे, इसके बाद भी कुछ युवा यह कहते रहे कि हम तो इसे पीटेंगे। उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियों में एक कोतवाली थाने के एक जवान आरक्षक राहुल परमार को भीड़ में से अधिकतर लोग जानते थे। आरक्षक राहुल ने कहा कि मैं एक-एक के चेहरे पहचानता हूं। यदि किसी ने अय्यूब को हाथ भी लगा दिया तो इसके बाद अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लोग समझे और मामला शांत हुआ।