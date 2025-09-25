'गोली मारो हैवान को', कब्र खोदकर महिलाओं के शवों से छेड़छाड़ करने वाले अय्यूब खान को देखते ही भड़की भीड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। कब्रिस्तान में कब्रों को खोदकर महिलाओं के शवों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित अय्यूब खान को कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटैज और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था। शवों को खोदने के लिए उपयोग किए जाने वाले फावड़े को जब्त करने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारी व जवान गुरुवार दोपहर उसे लेकर बड़ा कब्रिस्तान पहुंचे। इस दौरान यहां आरोपित अय्यूब को देखते ही भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने दो पुलिसकर्मियों के साथ बीच में बैठे अय्यूब को घेर लिया।
भीड़ में अय्यूब के खिलाफ इतना आक्रोश था कि लोगों ने उसे पीटने का भी प्रयास किया। भीड़ को पुलिस ने किसी तरह संभाला। भीड़ को समझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। पुलिस के रहते कोई अय्यूब को हाथ नहीं लगा पाया लेकिन भीड़ ने मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने गोली मारो हैवान को, फांसी दो के नारे लगाए। कुछ देर बाद भीड़ शांत हुई तब पुलिस ने आरोपित को ले जाकर अपनी कार्रवाई की।
पुलिस जैसे ही अय्यूब को लेकर घटनास्थल पहुंची, भीड़ उसे देखकर आक्रोशित हो गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा कि बाइक से उतारो इसे, पीटो इसे, इसके बाद कुछ लोगों ने मामला शांत करने का भी प्रयास किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे बस आप उतारो इसे, इसके बाद भी कुछ युवा यह कहते रहे कि हम तो इसे पीटेंगे।
उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियों में एक कोतवाली थाने के एक जवान आरक्षक राहुल परमार को भीड़ में से अधिकतर लोग जानते थे। आरक्षक राहुल ने कहा कि मैं एक-एक के चेहरे पहचानता हूं। यदि किसी ने अय्यूब को हाथ भी लगा दिया तो इसके बाद अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लोग समझे और मामला शांत हुआ।
पुलिस के अनुसार खंड़वा में 19 मई व 21 सितंबर को बड़ा कब्रिस्तान थाना कोतवाली में 17 मई को थाना मोघट रोड के ग्राम सिहाड़ा में रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कब्र की मिट्टी व फर्सी हटाकर सिर व पैर की ओर से शव को निकालकर कब्र के साथ अनैतिक रूप से छेड़छाड़ कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। जिस पर तीन अलग-अलग अपराध धारा 301 अज्ञात आरोपित के विरुद्ध कायम कर घटना दिनांक से थाना कोतवाली एवं थाना मोघट रोड की टीम के द्वारा आरोपित की तलाश की जा रही थी।
यह भी पढ़ें- MP के खंडवा में दो पत्नियों का हत्यारा, अमावस्या की रात कब्रिस्तान में शवों के साथ करता था छेड़छाड़
इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी थी। घटना घटित करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जा रही थी। एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं एएसपी (शहर) महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई अशोक सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शहर एवं कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। मुखबिर की सूचना पर 50 वर्षीय आरोपित अय्युब खान पुत्र ईस्माईल खान निवासी ग्राम मुंदवाड़ा थाना जावर को गिरफ्तार किया था। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। अब शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।