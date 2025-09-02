एमपी में सस्ता सोना देने का लालच देकर छत्तीसगढ़ के कांस्टेबल से साढ़े 17 लाख की लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पारदी गैंग ने सस्ता सोना देने का लालच देकर छत्तीसगढ़ के आरक्षक सहित ऑटो डीलर को हरसूद बुलाया, इसके बाद उन्हें सोने के कुछ सिक्के पकड़ाकर मारपीट की और उनसे करीब साढ़े 17 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। मामले में फरियादी आरक्षक की रिपोर्ट पर हरसूद पुलिस ने दो नामजद सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया।

क्या है पूरा मामला? हरसूद टीआई राजकुमार राठौर ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पारदी गैंग के दो आरोपित सदस्यों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड लिया। वहीं दो अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी से 14 लाख रुपये बरामद कर मामले का राजफाश किया। फरियादी मयंक ने थाना हरसूद में रिपोर्ट किया कि खंडवा के युवराज उर्फ सेवकराम से सस्ते में एक किलो सोना खरीदने के लिए मैं अपने साथियों के साथ साढ़े 17 लाख रुपये लेकर युवराज के बताए स्थान पर 31 अगस्त 25 को हरदा रोड पर पहुंचा। मैं अपने साथियों के साथ तोरनीया झुमरखाली के आसपास हरदा रोड पर सुबह करीब 7:30 बजे पहुंचा।

झाड़ियों में बुलाया, पीटा फिर लूटा फरियादी आरक्षक मयंक के अनुसार युवराज ने रोड से एक तरफ झाड़ियों में तोरनीया सोलर प्लांट तरफ मुझे व मेरे साथियों को बुलाया, वहां युवराज ने मेरे व मेरे साथियों को सोने जैसी धातु के सिक्के दिखाकर मेरा बैग जिसमें साढ़े 17 लाख रुपये, रियलमी एक्स-टी मोबाइल, एटीएम कार्ड, आइडी कार्ड सहित अन्य सामान रखे थे, उसे छीन लिया और युवराज के साथ शबनम पारदी व उसके अन्य दो साथियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की। बीच-बचाव करने मेरा साथी अजय आया तो युवराज के साथी शबनम ने उसके पैर में लाठी मार दी। कुल्हाड़ी, हासिया लेकर धमकाया तो भागे आरक्षक ने बताया युवराज और शबनम के अन्य दो साथी कुल्हाड़ी, हासिया हाथ में लिए थे और जान से मारने की धमकी देकर मेरे व मेरे साथियों के साथ मारपीट करने के लिए दौड़े तो हम जान बचाकर वहां से भागे। फरियादी मयंक की रिपोर्ट पर आरोपित युवराज, शबनम व उसके अन्य दो साथियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 309(4), 309(6), 351(3), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।