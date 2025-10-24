मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एसडीएम ऑफिस में चाय पानी देने जाता था, शराब पीने के लिए चुरा ली बैटरियां, गिरफ्तार

    22 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे उसने एसडीएम कार्यालय में जाकर स्वान रूम खोलकर देखा तो स्वान रूम में रखी नौ बैटरीयां कीमती 45 हजार रुपये की कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर में धारा 331(3),305(5) बीएनएस का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 06:46:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:46:52 PM (IST)
    एसडीएम ऑफिस में चाय पानी देने जाता था, शराब पीने के लिए चुरा ली बैटरियां, गिरफ्तार
    बैटरियां चुराने वाले आरोपित काे पुलिस ने 72 घंटे में किया गिरफ्तार।

    HighLights

    1. नर्मदानगर पुलिस ने 72 घंटे में बैटरी चोरों का किया खुलासा, एक फरार, नौ बैटरियां जब्त।
    2. स्वान रूम खोलकर देखा तो नौ बैटरीयां 45 हजार रुपये की कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया है।
    3. रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर में धारा 331(3),305(5) बीएनएस का केस विवेचना में लिया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। एसडीएम ऑफिस में चाय-पानी के लिए अस्‍थायी रूप से रखे गए एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ शराब पीने के लिए स्वान रुम में रखी बैटरियां चुराने का प्लान बना लिया। दोनों ने मिलकर स्वान रूम से नौ बैटरियां कीमती 45 हजार रुपये की चुरा ली और फरार हो गए। पुलिस ने 72 घंटे में आरोपित को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। वहीं एक आरोपित अभी भी फरार है। टीआई खिंची ने कहा कि बैटरी चुराने वाले दूसरे आरोपित को भी जल्द गिरफ्तार करेंगे।

    मामला नर्मदानगर थाना क्षेत्र की पुनासा चौकी का है। घटना 22 अक्टूबर की है। फरियादी बबलु पुत्र सजन पवांर निवासी ग्राम दौलतपुरा ने रिपोर्ट किया कि वह एसडीएम कार्यालय पुनासा में स्वान इंजीनियर के पद पर पदस्थ है।22 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे उसने एसडीएम कार्यालय में जाकर स्वान रूम खोलकर देखा तो स्वान रूम में रखी नौ बैटरीयां कीमती 45 हजार रुपये की कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर में धारा 331(3),305(5) बीएनएस का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।


    सीसीटीवी से पकड़ाया आरोपित

    एसडीओपी मूंदी मनोहर सिह गवली एवं थाना प्रभारी विकास खींची के नेतृत्व में चौकी प्रभारी पुनासा उनि राजेंद्र सयदे, सउनि बृजकिशोर कश्यप, प्रआर जितेंद्र मंडलोई, नन्हीलाल यादव की टीम गठित कर भेजा गया। उक्त टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास एवं कस्बा पुनासा में लगे सीसीटीवी फुटेज एवं तकनिकी सहायता प्राप्त कर फरियादी को दिखाए गए। इसके आधार पर अतुल पुत्र रायसिह देवडा निवासी पुनासा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया।

    सशर्त जमानत का लाभ दिया

    आरोपित अतुल को गिरफ्तार कर मेमोरेंडम के आधार पर प्रकऱण में चोरी की नौ बैटरियां जब्‍त कर आरोपित अतुल का छह नवंबर तक का जेआर फार्म तैयार कर न्यायालय पुनासा के समक्ष पेश किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा आरोपित अतुल को सशर्त जमानत का लाभ दिया। प्रकरण में एक अन्य आरोपित वीरेंद्र देवड़ा निवासी ग्राम बोरदड का घटना में प्रयुक्त वाहन वैन सहित फरार है। इसकी तलाश जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.