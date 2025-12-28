खंडवा-इंदौर मार्ग पर 5 जनवरी तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर रोक, जानिए वैकल्पिक रास्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह और नववर्ष प्रारंभ होने से ओंकारेश्वर में ज्योर्तिलिंग दर्शन के साथ-साथ पावन नर्मदा नदी में स्नान हेतु लगभग दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आगमन की संभावना है। जिले का खंडवा-इंदौर अत्यंत व्यस्ततम सड़क मार्ग है।

जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आगामी पांच जनवरी तक के लिए प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक खंडवा इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।