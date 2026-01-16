नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ओंकारेश्वर में नर्मदा जयंती 25 जनवरी को मनेगी। इस दौरान ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ-साथ नर्मदा नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना रहती है। जिले का खंडवा-इन्दौर मार्ग अत्यन्त व्यस्ततम सड़क मार्ग है, जिस पर भारी और हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा और जनसामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 19 से 25 जनवरी तक खंडवा-इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कलेक्टर ने बताया कि इन्दौर-एदलाबाद हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार बुरहानपुर की ओर से खंडवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से खरगोन व्हाया कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इंदौर की ओर अपने गन्तव्य तक पहुंचेगें। इसी तरह इंदौर से चलने वाले भारी वाहन महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन व्हाया भीकनगांव से देशगांव होते हुए खंडवा-बुरहानपुर की ओर अपने गंतव्य तक पहुचेगें।