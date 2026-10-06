राजशाही ठाठ-बााट में गोंड राजघराने के वंशजों को सम्मानित कर सीएम बोले, मैं धन्य हुआ

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। आजादी से पहले 52 गोंड राजघरानों का जो ठाठ-बाट था, ठीक उसी राजशाही अंदाज में 41 परिवारों के वंशजों को सम्मानित कर सोमवार को सीएम डा. मोहन यादव गद्गद् हो गए। उन्होंने कहा- मैं धन्य हो गया। पहली बार विंटेज कार में बैठा। वह भी क्या दौर रहा होगा। महारानी दुर्गावती की जयंती पर सौभाग्य की बात है कि हम गोंड राजघरानों के वंशजों को सम्मानित कर रहे हैं।

वीरांगना रानी दुर्गावती के लिए देश प्रथम था। नारी के सम्मान, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण जैसे गुण उनमें थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए सब कुछ न्योछावर किया। गोंडवाना साम्राज्य में वीरांगना रानी दुर्गावती ने अकबर को धूल चटाई थी।