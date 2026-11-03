खंडवा में थाने के सामने गली में छह बदमाशों ने दो व्यवसायियों पर छूरे व रॉड से हमला कर लूटे तीन लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : मोघट थाने के सामने ही टैगोर कालोनी की गली में सोमवार रात घात लगाकर बैठे छह नकाबपोश बदमाशों ने दो व्यवसायियों पर हमला कर दिया। वारदात निगमायुक्त के बंगले के पीछे हुई।

घायल व्यवसायियों का कहना है कि दुकान से सिल्लक के तीन लाख रुपये लेकर घर आ रहे थे। लुटेरों ने लोहे की रॉड, छूरे से हमला कर पांच मिनट में लूटपाट की। एक बदमाश के पास बंदूक भी थी।