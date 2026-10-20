दशहरा : शिव की नगरी ओंकारेश्वर में नहीं होता रावण दहन, महादेव की निकलेगी सवारी, नगरवासी करेंगे अस्तर के पेड़ का पूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : देश के बारह ज्योतिर्लिंग में शामिल ओंकारेश्वर में दशहरे पर रावण का दहन नहीं होता है। जबकि मंगलवार को विजयादशमी पर देश भर में रावण के पुतले का दहन कर दशहरा मनाया जाएगा। तीर्थनगरी में दशहरे पर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सवारी निकाल कर अस्तरे के पेड़ का पूजन कर दशहरा मनाया जाएगा।

मान्यता है कि ओंकारेश्वर के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन नहीं किया जाता है। प्राचीनकाल से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाहन सभी कर रहे है। ओंकारेश्वर मंदिर के प्रबंध ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। इसलिए भगवान शिव की इस नगरी में रावण के साथ ही कुंभकरण - मेघनाद के पुतले भी दशहरे पर नहीं बनाए जाते और न ही इनका दहन किया जाता है। यह परंपरा क्षेत्र में प्राचीन समय से चली आ रही है। यहां पर इस परंपरा को तोड़ना अशुभ माना जाता है।