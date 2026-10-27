खंडवा में अधीक्षिका के निलंबन पर भावुक हुईं छात्राएं... ताला तोड़कर कलेक्टर से मिलने पैदल निकलीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। अधीक्षिका के प्रति छात्राओं का लगाव मंगलवार को उस समय सामने आया, जब उनके निलंबन की खबर सुनते ही करीब 50 छात्राएं छात्रावास का गेट पर लगा ताला तोड़कर कलेक्टर से मिलने निकल पड़ीं। तेज धूप में दो से ढाई किलोमीटर पैदल चलकर बालिकाएं ग्राम मोहन्याखेड़ा संदलपुर तक पहुंच गईं। सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने करीब डेढ़ घंटे तक समझाइश दी, जिसके बाद छात्राओं को शासकीय वाहनों से वापस छात्रावास पहुंचाया गया।

मामला खालवा स्थित शासकीय शबरी माता कन्या शिक्षा परिसर का है। मंगलवार सुबह छात्राओं को जानकारी मिली कि उनकी अधीक्षिका उमा तिवारी को निलंबित कर सहायक आयुक्त कार्यालय में संलग्न कर दिया गया है। यह सुनते ही छात्राएं भावुक हो गईं और कलेक्टर ऋषव गुप्ता से मिलकर अपनी बात रखने की जिद करने लगीं। छात्रावास स्टाफ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानीं और गेट पर लगा ताला तोड़कर पैदल ही निकल पड़ीं।