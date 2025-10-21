'भैया, मुझे किसी ने सिर पर पत्थर या कुछ मारा', यह बोलकर बाथरूम में गया, गिरा तो उठा ही नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। अस्पताल में बेहाशी की हालत में उपचार के लिए लाए गए एक व्यक्ति की माैत हो गई।स्वजन ने उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने के आरोप लगाए और पुलिस से मामले की जांच कर जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की।

वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि मृतक लंबे समय से बीमार था, जिला अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था, पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत बीमारी के चलते हुई है। मामले में जांच जारी है।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के चिराखदान का है। जानकारी के अनुसार चिराखदान निवासी 44 वर्षीय चंदन बरकने पेंटर था।स्वजन सोमवार रात उसे बेहाशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए थे, जहां उसे भर्ती किया गया था, सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक चंदन बरकने के बड़े भाई राजकुमार बरकने ने बताया कि सोमवार रात हम सभी लोग घर में सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे चंदन ने मुझे आवाज लगाकर नींद से जगाया। हम पति-पत्नी दोनों बच्चे नींद से जागे और भागते हुए उसके पास आए। चंदन ने कहा कि भइया मुझे किसी ने सिर पर पत्थर या कुछ मारा है और मुझे तीन थप्पड़ भी मारे। मैंने कहा कि सुबह देखते है अभी तुम आराम करलो, इसके बाद चंदन ने कहा कि मुझे लघुशंका जाना है तो हम उसे बाथरूम ले गए जहां वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा।