'भैया, मुझे किसी ने सिर पर पत्थर या कुछ मारा', यह बोलकर बाथरूम में गया, गिरा तो उठा ही नहीं

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 08:24:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 08:28:54 PM (IST)
    फोटो-चंदन बरकने।

    1. कोतवाली थाना क्षेत्र के चिराखदान का मामला।
    2. पुलिस बोली-बीमारी के चलते हुई है मौत।
    3. जांच करने जिला अस्पताल पहुंची पुलिस।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। अस्पताल में बेहाशी की हालत में उपचार के लिए लाए गए एक व्यक्ति की माैत हो गई।स्वजन ने उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने के आरोप लगाए और पुलिस से मामले की जांच कर जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की।

    वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि मृतक लंबे समय से बीमार था, जिला अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था, पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत बीमारी के चलते हुई है। मामले में जांच जारी है।


    मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के चिराखदान का है। जानकारी के अनुसार चिराखदान निवासी 44 वर्षीय चंदन बरकने पेंटर था।स्वजन सोमवार रात उसे बेहाशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए थे, जहां उसे भर्ती किया गया था, सुबह उसकी मौत हो गई।

    मृतक चंदन बरकने के बड़े भाई राजकुमार बरकने ने बताया कि सोमवार रात हम सभी लोग घर में सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे चंदन ने मुझे आवाज लगाकर नींद से जगाया। हम पति-पत्नी दोनों बच्चे नींद से जागे और भागते हुए उसके पास आए। चंदन ने कहा कि भइया मुझे किसी ने सिर पर पत्थर या कुछ मारा है और मुझे तीन थप्पड़ भी मारे। मैंने कहा कि सुबह देखते है अभी तुम आराम करलो, इसके बाद चंदन ने कहा कि मुझे लघुशंका जाना है तो हम उसे बाथरूम ले गए जहां वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा।

    बेहोशी की हालत में रात करीब तीन बजे हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।रात भर भर्ती रहने के बाद मंगलवार सुबह करीब सात बजे उसकी मौत हो गई।भाई राजकुमार ने कहा कि उसके सिर में भी चोट के निशान है, उसने मुझे स्वयं बताया कि उसको सिर में किसी ने पत्थर मारा और तीन थप्पड़ भी मारे। स्वजन ने चंदन की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से आरोपितों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग की।

    श्वास नली में खाना फंसने से मौत

    पुलिस के अनुसार मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि मृतक लंबे समय से बीमार चल रहा था, उसकी किडनी फेल थी, ब्लड उसका हर सप्ताह बदला जाता था, शुगर का भी मरीज था, उपचार के लिए वह जिला अस्पताल में भर्ती था।

    दीपावली के कारण स्वजन ने छुट्टी करवा ली थी और उसे घर लेकर चले गए थे। रात में वह बाथरुम करने के लिए निकला और गिर गया। जिससे उसके सिर में चोट लगी और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    पीएम रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि बीमारी और गिरने से लगी चोट के कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल मामले में जांच जारी है।

