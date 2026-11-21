नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा जिले के पुनासा नगर में मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम अब राजनीतिक विवाद का रूप लेती नजर आ रही है। गुरुवार को बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम और भाजपा से जुड़े तीन नेताओं के बीच विवाद हो गया। मामले में नगर परिषद के सब इंजीनियर की शिकायत पर नर्मदानगर पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की छह धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

शिकायत के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए तीनों आरोपितों ने पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने और तोड़फोड़ करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।