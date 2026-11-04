346 करोड़ से बदलेगी खंडवा रेलवे स्टेशन की सूरत, लिफ्ट-एस्केलेटर की सुविधा के साथ दिखेगी किशोर दा की झलक

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। स्टेशन के री-डेवलपमेंट प्लान को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भुसावल मंडल के डीआरएम सहित रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना की समीक्षा की।

346 करोड़ में तीन चरणों में होगा विकास अधिकारियों ने नर्मदा रेस्ट हाउस में स्टेशन के पुनर्विकास का प्रेजेंटेशन दिया। बताया गया कि करीब 346 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का तीन चरणों में विकास किया जाएगा। पहले चरण में 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसका काम दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में चार मंजिला आधुनिक फ्रंट स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।