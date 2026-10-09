खंडवा के भांजे कोविद ने चीन में लहराया तिरंगा, 70 देशों के प्रतिभागियों के बीच जीता सिल्वर मेडल, जल्द पीएम से मुलाकात

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ग्रामीण अंचल में शिक्षा की शुरुआत कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने वाले खंडवा के भांजे कोविद अजय गंगराड़े ने चीन में आयोजित वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने डिजिटल इंटरएक्टिव मीडिया डिजाइन श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 70 देशों के 1400 प्रतिभागियों के बीच यह सफलता प्राप्त की। कोविद की उपलब्धि से खंडवा और पंधाना क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले अकेले प्रतिभागी कोविद गंगराड़े वर्तमान में मुंबई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) से बैचलर ऑफ डिजाइन (बी.डेस.) की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भारत को कुल छह रजत पदक मिले हैं, जिनमें कोविद का पदक भी शामिल है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतियोगिता के लिए भारत से 300 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। कोविद महाराष्ट्र से पढ़ाई करते हुए इस प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले अकेले प्रतिभागी बताए गए हैं।

गांव से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर कोविद का परिवार मूल रूप से पंधाना क्षेत्र के गांधवा का निवासी है। उनकी शुरुआती शिक्षा कालमुखी-मातपुर जैसे ग्रामीण अंचलों में हुई। वर्तमान में उनके पिता डा. अजय गंगराड़े और माता सुनीता गंगराड़े मुंबई की सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। परिवार की जड़ें आज भी अपनी मातृभूमि और समाज से जुड़ी हुई हैं। पदक जीतने के बाद मुंबई से कोविद माता- पिता के साथ गत दिवस खंडवा आने पर समाज के साथ ही शहर के लोगों ने भी उनका सम्मान किया। यह भी पढ़ें- जबलपुर में EHT बिजली लाइनों के नीचे निर्माण की अनुमति पर हाई कोर्ट सख्त, 10 अधिकारियों को नोटिस कोविद की बहन कोपल गंगराड़े भी प्रतिभा के क्षेत्र में परिवार का नाम रोशन कर चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में इंडिया स्किल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वर्तमान में वह अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन में पीएचडी कर रही हैं।