लॉ स्टूडेंट ने खुद को हाई कोर्ट का जज बताकर महिला को फंसाया, शादी का झांसा देकर एक साल तक किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: इंटरनेट मीडिया पर खुद को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताकर 30 वर्षीय महिला को प्रेमजाल में फंसाने और शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की असलियत सामने आने के बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान उदयपुर निवासी जयकिशन के रूप में हुई है, जो जज नहीं बल्कि लॉ की पढ़ाई कर रहा छात्र है। शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने राजस्थान जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से जयकिशन से हुई थी। आरोपी ने अपनी प्रोफाइल और बातचीत में खुद को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताया। लगातार बातचीत के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। आरोपी शादी का वादा करता रहा और इसी बहाने महिला के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
रिलेशनशिप के दौरान आरोपी अकसर खंडवा आता-जाता रहा। करीब एक साल तक यह सिलसिला चलता रहा। जब महिला को उसकी असलियत पता चली कि वह जज नहीं है और अभी ला स्टूडेंट है, तब उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सीरियल धोखेबाज है। वह सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान में भी 15 से अधिक युवतियों को अपने जाल में फंसा चुका है। कभी खुद को बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा देता था तो कभी शादी का वादा कर उनका शारीरिक शोषण करता था। बदनामी के डर से अब तक किसी भी पीड़िता ने शिकायत नहीं की थी।
खंडवा पुलिस ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपित से गहन पूछताछ की जा रही है। उसकी पूरी प्रोफाइल और आपराधिक गतिविधियों की जानकारी राजस्थान पुलिस के साथ साझा की जाएगी, ताकि अन्य पीड़िताओं तक पहुंचा जा सके।