लॉ स्टूडेंट ने खुद को हाई कोर्ट का जज बताकर महिला को फंसाया, शादी का झांसा देकर एक साल तक किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: इंटरनेट मीडिया पर खुद को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताकर 30 वर्षीय महिला को प्रेमजाल में फंसाने और शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की असलियत सामने आने के बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान उदयपुर निवासी जयकिशन के रूप में हुई है, जो जज नहीं बल्कि लॉ की पढ़ाई कर रहा छात्र है। शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने राजस्थान जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।