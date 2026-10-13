खंडवा में बड़ाबम से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, पांच बुलडोजर के साथ जुटी टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : बड़ाबम चौक से इमलीपुरा तक प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए मंगलवार सुबह 9 बजे से प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ाबम से शुरू हुई संयुक्त कार्रवाई में घर के सामने ओटले- सीढ़िया, दुकानों के सामने बने शेड-सायबान, बोर्ड आदि तोड़े जा रहे है। बड़ाबम बगीचे के सामने निजी जमीन पर बनी बरसों पुरानी बाउंड्रीवाल तोड़ने पर भूस्वामी अविनाश शुक्ला ने बगैर सूचना या नोटिस के कार्रवाई पर आपत्ति जताई।

लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई में भेदभाव करने के आरोप लगाए सड़क के दूसरी ओर स्थित वैशाली जी मार्ट को नगर निगम से की बार नोटिस पूर्व में दिए जाने के बाद भी भवन का अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर क्षेत्रवासियों और उपस्थित लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई में भेदभाव करने के आरोप लगाए।

अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया है। कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह, निगम आयुक्त प्रियंका राजावत, एडिशनल एसपी आदित्य सिंघारिया, सीएसपी अभिनव बारंगे सहित राजस्व, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग की टीम पांच बुलडोजर के साथ जुटी है। आप स्वयं अतिक्रमण हटा लो, हमारी इच्छा नहीं कि बुलडोजर चलाएं आप स्वयं अतिक्रमण हटा लो, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम बुलडोजर चलाएं। हम चाहते हैं अभी जाओ और जो निशान लगे हैं वहां से तोड़ना शुरू कर दो। ताकि कल हम आएं तो हमारे लायक कोई काम ना हो।