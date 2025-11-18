मेरी खबरें
    ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट निरस्त: ओंकारेश्वर में लोगों के विरोध के आगे झुका प्रशासन, जगह पर होगा पुनर्विचार

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 06:01:41 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 06:24:41 PM (IST)
    ओंकारेश्वर में दुकानें, ऑटो रिक्शा और अन्य परिवहन वाहन सहित नाव बंद कर दी गईं थीं। - फाइल फोटो।

    1. बुधवार से खुलेंगे दुकानें, बाजार।
    2. निर्णय से स्थानीय लोगों में हर्ष है।
    3. नाव का संचालन सुचारू हो जाएगा।

    खंडवा। ओंकारेश्वर के मामले ब्रह्मपुरी में प्रस्तावित ममलेश्वर महलोक के लिए प्रस्तावित जगह को लेकर लोगों में व्यापक आक्रोश और ओंकारेश्वर बंद के आगे प्रशासन को घुटने टेकने पड़े।

    प्रभावित लोगों द्वारा तीन दिन ओंकारेश्वर बंद रखने से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को देखते हुए मंगलवार को अफ़हीकतियों ने ओंकारेश्वर पहुंचकर आंदोलनकारियो और प्रभावितों से चर्चा की।

    अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोले ने प्रदर्शनकारियों से ममलेश्वर लोक के स्थान पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया लेकिन प्रभावित लिखित में देने की मांग पर अड़ गए।

    अंततः जिला प्रशासन की ओर से ममलेश्वर लोक के लिए प्रस्तावित ब्रह्मपुरी की बजाए अन्य स्थान पर आम लोगों से चर्चा कर बनाने का कहा है। इस निर्णय से स्थानीय लोगों में हर्ष है।

    तीन दिवसीय ओंकारेश्वर में बुधवार से सभी दुकानें, बाजार, ऑटो- टेम्पो और नाव का संचालन सुचारू हो जाएगा।

