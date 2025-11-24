खंडवा के दो घरों से चोरी हुए साढ़े पांच लाख रुपये के गहने खरीदने वाला महाराष्ट्र से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। रामनगर पुलिस ने जिले में हुई दो बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी का सामान खरीदने वाले मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब साढ़े पांच लाख रुपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण बरामद कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 20 जुलाई 2025 को रामनगर क्षेत्र के दो अलग-अलग घरों में चोरी की वारदातें सामने आई थीं। पहला मामला स्वप्निल तिवारी के घर का था। तिवारी परिवार 19 जुलाई को ससुराल में गमी के कार्यक्रम में गया था। अगले दिन लौटकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था, तथा सोने–चांदी के जेवर और नगदी गायब थे।
दूसरे प्रकरण में शिवराम अटोदे, निवासी साईनगर, रामनगर ने रिपोर्ट की थी कि वे काम से बाहर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों मामलों में थाना कोतवाली में क्रमशः अपराध क्रमांक 428/25 एवं 429/25 धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने पहले दो आरोपियों भूरे खां, निवासी बैतूल और गोकुल केवट, निवासी सिवनी मालवा को गिरफ्तार किया था। दोनों से चार सोने की अंगूठियां, एक सोने की चेन, एक पल्सर बाइक और वारदात में प्रयुक्त औजार जब्त किए गए थे। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि चोरी के आभूषण वे रहुफ पिता समद, निवासी समरसपुरा, जिला अमरावती (महाराष्ट्र) को बेच चुके हैं। रहुफ घटना के बाद से फरार चल रहा था।
कुल कीमत 5.5 लाख रुपये आंकी गई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह चौहान और चौकी प्रभारी रामनगर नन्दराम वासुरे को आरोपी को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। उनके मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र तारनेकर और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार बारंगे के दिशा-निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई।
टीम में चौकी एवं थाना स्टाफ सहित साइबर सेल को भी शामिल किया गया। लगातार तकनीकी व फील्ड इनपुट जुटाते हुए पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दबिश दी, जहाँ 21 नवंबर 2025 को रहुफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद उसकी निशानदेही पर 1 सोने का हार, 2 सोने के कड़े, 2 सोने की लटकन, 1 सोने का पेंडल, 2 चांदी के पायजेब और 3 चांदी के सिक्के बरामद किए गए। इनकी कुल कीमत लगभग 5.5 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी रहुफ को 24 नवंबर को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।