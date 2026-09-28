मानसून की विदाई, लेकिन इस बार नहीं छलके मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पिछले साल जुलाई-अगस्त में तेज बारिश और नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र से पानी की बंपर आवक से छलकने वाले इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध इस बार सितंबर तक शांत हैं। इस मानसून सीजन में अब तक दोनों बांधों के गेट एक बार भी नहीं खोले गए हैं। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम पानी आने और नर्मदा का जलस्तर सामान्य रहने से बांधों में पानी की आवक सीमित है। इसका सीधा असर जल विद्युत उत्पादन पर भी पड़ा है।

इंदिरा सागर बांध का जलस्तर वर्तमान में 260.94 मीटर है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 262.13 मीटर है। यानी बांध अभी करीब सवा मीटर खाली है। बांध प्रबंधन के अनुसार मानसून सीजन सितंबर के अंत तक जारी है और इस दौरान बांध के पूर्ण क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद है।