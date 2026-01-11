मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ज्वेलरी-नकदी चुराई... घर में खाना खाया, दूध पिया और तीन किलो घी भी ले गए चोर, MP के पुनासा में 36 घंटे में दूसरी वारदात

    पुनासा में नौ जनवरी की शाम सराफा व्यवसायी पर हुए जानलेवा हमले और आभूषणों से भरे बैग की लूट ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। खंडवा पुलिस ने इस वार ...और पढ़ें

    By Ashwin RathoreEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:56:46 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:58:23 PM (IST)
    ज्वेलरी-नकदी चुराई... घर में खाना खाया, दूध पिया और तीन किलो घी भी ले गए चोर, MP के पुनासा में 36 घंटे में दूसरी वारदात
    जंगलों की घेराबंदी कर संभावित ठिकानों पर पुलिस दे रही दबिश। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. सराफा व्यापारी पर जानलेवा हमला, दो बैग लूटे
    2. डकैत गिरोह की तलाश में पांच विशेष पुलिस टीमें
    3. ASP और SDOP लगातार पुनासा में तैनात

    नईदुनिया न्यूज, पुनासा: मध्य-प्रदेश के पुनासा में नौ जनवरी की शाम सराफा व्यवसायी राकेश सोनी पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर आभूषणों से भरे दो बैग लूट लिए। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए खंडवा पुलिस ने पांच विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें पुनासा और आसपास के ग्रामीण व वन क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। घने जंगलों में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

    ASP और SDOP मौके पर डटे

    पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सहायक पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी घटना के बाद से पुनासा में ही डटे हुए हैं। वे एसडीओपी मनोहरसिंह गवली के साथ जांच के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं।


    घायल व्यापारी की हालत स्थिर

    डकैतों के हमले में घायल राकेश सोनी के छोटे भाई विकास सोनी ने बताया कि राकेश की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्हें बड़वाह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    36 घंटे में दूसरी चोरी की वारदात

    सराफा लूट की घटना के 36 घंटे के भीतर ही पुनासा के वार्ड क्रमांक एक में चोरी की एक और वारदात सामने आई। किसान शिवराम-देवराम पटेल के घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर भीतर घुसे, जबकि घर के सदस्य सामने के कमरों में सो रहे थे।

    जेवर, नकदी और घरेलू सामान चोरी

    चोरों ने शिवप्रसाद की बेटी के बैग से सोने की झुमकी और सोने की पांचाली (करीब दो तोला) के साथ 10 हजार रुपये नकद चुरा लिए। इसके अलावा रसोई से तीन किलो देशी घी, एक बड़ा तपेला, मोबाइल फोन, पांच से सात किलो चावल, एक जर्किन और एक शॉल भी ले गए।

    घर में खाना खाया, दूध पीकर फरार

    चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरों ने घर में रखा भोजन खाया और जाते-जाते दो से तीन लीटर दूध भी पी गए। इसके बाद वे फरार हो गए। इसी दौरान चोर गिरोह ने दूसरे मोहल्ले में शिवकरण-सीताराम के घर में भी प्रवेश किया। वहां से केवल एक पेंट ले गए और अगले माह होने वाले विवाह की पत्रिकाओं का बंडल बाहर फेंक दिया।

    दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच

    पुलिस को आशंका है कि खाने-पीने का सामान और बर्तन ले जाने का तरीका सराफा लूट में शामिल उसी डकैत गिरोह की ओर इशारा करता है। पुलिस दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.