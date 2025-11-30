MP के खंडवा में शराब पीकर पकड़ा महिला का हाथ, पति-पत्नी ने उसी के स्वेटर से गला घोट कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: हरसूद पुलिस ने ग्राम सेल्दा में हुई हत्या की गुत्थी सिर्फ 24 घंटे में सुलझाकर त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया है। पुलिस ने मृतक मुकेश बाकोरिया की हत्या के आरोप में दंपति गुलाब बारेला और उसकी पत्नी मुन्नीबाई को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत कर दिया। इस तेजी से कार्रवाई करने पर थाना प्रभारी और पूरी टीम की सराहना की जा रही है।

घटना 28 नवंबर की सुबह सामने आई, जब ग्राम सेल्दा के समीप स्थित गिट्टी खदान के पास एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। हरसूद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक की पहचान मुकेश बाकोरिया निवासी माण्डला के रूप में हुई। मृतक के पिता अमरसिंह बाकोरिया ने बताया कि 27 नवंबर की शाम मुकेश अपने मित्र अशोक के साथ पानी की मोटर लगाने गया था। केबल कम होने पर दोनों उसे लेने सेल्दा की ओर गए और देर रात तक वापस नहीं लौटे।

परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश के दौरान गुलाब बारेला के घर के पास मुकेश की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। पूछताछ में गुलाब और उसकी पत्नी ने बताया कि दोनों दोस्त रात में शराब पीकर उनके घर से चले गए थे।

अगली सुबह मुकेश का शव मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर मामला हत्या में बदल दिया गया। संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए दंपति से पूछताछ में उन्होंने बताया कि रात में मुकेश ने महिला आरोपी मुन्नीबाई के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ा। गुस्से में दंपति करीब 200 मीटर दूर गिट्टी खदान की ओर चले गए, लेकिन मुकेश वहां भी पहुंच गया, जहां फिर झगड़ा बढ़ा और दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) राजेश रघुवंशी और एसडीओपी हरसूद लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी राजकुमार राठौर और उनकी टीम ने मामले का त्वरित खुलासा किया।

कार्रवाई में उनि चन्द्रशेखर काडे, लीला बघेल, सउनि नरेन्द्रसिंह वर्मा, प्रआर शिवशंकर उपाध्याय, प्रआर मंगलसिंह चौहान, आर रोहित साहू, भगवानसिंह मस्कोले, अनिल मेहरा, रामविलास बामने और महिला आर ज्योति फालके की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 30 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।