मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रतलाम में स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा था छात्र, प्रिसिंपल के खिलाफ प्रताड़ना व अपमानित करने का केस दर्ज

    Ratlam School: बोधि इंटरनेशनल स्कूल में आठवीं के छात्र ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली थी। मोबाइल लाने व रील बनाने को लेकर उसके पिता को स्कूल में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने छात्र को कक्ष में बुलाया तब छात्र ने कई बार माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मैडल वापस लेने, स्कूल से निलंबित करने की बातें कहीं। इसके बाद छात्र तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:05:47 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:20:05 AM (IST)
    रतलाम में स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा था छात्र, प्रिसिंपल के खिलाफ प्रताड़ना व अपमानित करने का केस दर्ज
    स्कूल भवन, जिसकी तीसरी मंजिल से छात्र ने छलांग लगाई थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाते सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया व टीआई सत्येंद्र रघुवंशी।

    HighLights

    1. छात्र के स्वजन और आदिवासी संगठनों ने किया प्रदर्शन।
    2. स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्र के कूदने का मामला।
    3. स्केटिंग में मिले मैडल भी सड़क पर रखकर विरोध जताया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रतलाम डोंगरे नगर स्थित बोधि इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को आठवीं कक्षा के छात्र के तीसरी मंजिल से कूदने की घटना को लेकर आदिवासी छात्र संगठनों और स्वजन ने शनिवार को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल डाली चौहान और संबंधित शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने व स्कूल की मान्यता निरस्त करने की मांग की।

    दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन करीब चार घंटे चला। रात करीब आठ बजे प्रिंसिपल के खिलाफ जीवन समाप्त करने की धमकी देने, अपमानित करने व किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।

    मालूम हो कि आठवीं के छात्र ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली थी। मोबाइल लाने व रील बनाने को लेकर उसके पिता को शुक्रवार को स्कूल में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने छात्र को कक्ष में बुलाया तब छात्र ने कई बार माफी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल ने मैडल वापस लेने, स्कूल से निलंबित करने आदि बातें कहीं।


    इसी दौरान छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। गंभीर हालत में उसका निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। शनिवार को स्वजन छात्र को अहमदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। छात्र अभी खतरे से बाहर है और उसकी सर्जरी होना है।

    गेट पर ताला लगाने की कोशिश, पुलिस ने रोका

    शनिवार को स्कूल के बाहर प्रदर्शन में शामिल जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशव निनामा, छात्र की दादी व स्वजन स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठे, बाद में गेट पर ताला लगाने का प्रयास किया। एक बार ताला लगा भी दिया गया, जिसे पुलिस ने खुलवाया। धरना शुरू होने के करीब एक घंटे बाद जिला शिक्षा अधिकारी अनिता सागर पहुंचीं। सागर ने कहा कि स्कूल सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त है, जिसे तुरंत निरस्त नहीं किया जा सकता।

    विभाग ने जांच समिति गठित कर रिपोर्ट संभागीय कार्यालय को भेजे जाने की बात कही। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल व टीचर बच्चे को डरा-डराकर मानसिक दबाव बना रहे थे, जबकि उन्हें शांत तरीके से समझाना चाहिए था।

    स्वजनों ने बच्चे के स्केटिंग में मिले मैडल भी सड़क पर रखकर विरोध जताया। छात्र की दादी ने कहा कि बच्चा कई मैडल लेकर आया, लेकिन स्कूल ने कभी प्रशंसा नहीं की। बच्चे को लगातार टार्चर किया गया, जिससे वह तनाव में था।

    पिता बोले, दो मिनट पहले बुला लेते तो हादसा टल जाता

    छात्र के पिता ने बताया कि जब उन्होनें बेटे से पूछा कि मुझे देखकर यह कदम उठाया है, तो छात्र ने मना किया और बताया कि मैंने आपको जब मुझे उठा कर अस्पताल ले जा रहे थे तब देखा था। छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने इतनी बार सारी बोलने के बाद भी उसे माफ नहीं किया। छात्र का मोबाइल उसके घर पर ही है, जिसे पुलिस ने जब्त नहीं किया है। पिता ने बताया कि मुझे स्कूल बुलाकर इंतजार करने के लिए कहा, तब बेटा प्रिंसिपल के चेंबर में ही था। अगर दो मिनट पहले मुझे बुला लेते और मेरे सामने उससे बात करते तो यह घटना नहीं होती।

    खेल व फिटनेस के प्रति सजग है

    छात्र के पिता का कहना है कि स्केटिंग की प्रेक्टिस के लिए सुबह पांच बजे में ही उसे लेकर जाता था। वह चार बार नेशनल खेल कर आया है। अपने खेल के लिए इतना सजग था कि वह खुद मुझे सुबह जगाता और हम साथ प्रेक्टिस के लिए जाते। उसे नेशनल खेलने जाना था। प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकालने, मेडल छीन लेने और नेशनल नहीं खेलने जाने की धमकी दी, जिससे वह घबरा गया। मोबाइल वह अनुमति लेकर ही चलाता था। एक दिन पहले उसने स्कूल लेट हो जाने से दोस्त के घर रुक कर बंक किया था। प्रिंसिपल ने मेरे बेटे को टार्चर किया, जिससे उसने यह कदम उठाया।

    यह भी पढ़ें : स्कूल में इंस्टाग्राम रील बनाई, प्रबंधन ने पिता को बुलाया तो तीसरी मंजिल से कूदा छात्र

    इन बिंदुओं पर पुलिस करेगी जांच

    • स्कूल के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण।

    • छात्र के मोबाइल की जांच।

    • छात्र की मनोस्थिति।

    • बाल कल्याण समिति का परामर्श।

    • शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट।

    मान्यता निरस्त करने का अधिकार सीबीएसई बोर्ड के पास

    पुलिस व प्रशासन को वैधानिक कार्रवाई के लिए विभाग की ओर से पत्र दे दिया है। जांच समिति गठित कर दी गई है। स्कूल की मान्यता निरस्त करने के अधिकार सीबीएसई बोर्ड को की है। - अनिता सागर, जिला शिक्षा अधिकारी

    प्रिंसिपल और टीचर पर परेशान करने का आरोप

    शुक्रवार रात पुलिस ने बच्चे के बयान दर्ज किए थे, जिनमें उसने प्रिंसिपल व टीचर द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने की बात कही है। मामले में प्रकरण दर्ज किया है। - सत्येंद्र घनघोरिया, सीएसपी

    प्रशासन के निर्देश अनुसार कार्रवाई करेंगे

    पुलिस व प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। प्रशासन के निर्देश अनुसार कार्रवाई करेंगे, जिससे जांच प्रभावित नहीं हो सके। - राजेंद्र पितलिया, स्कूल संचालक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.