MP पुलिस का गजब कारनामा, मौत के दो महीने बाद मृतक पर केस, जंगली सूअर की जान लेने के आरोप में दर्ज की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मध्य प्रदेश पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा खंडवा जिले के नर्मदानगर थाने में सामने आया है। सिंचाई परियोजना में क्रेन आपरेटर रहे व्यक्ति पर उनकी मौत के लगभग दो माह बाद लापरवाही से वाहन चलाकर सूअर को मारने की एफआइआर दर्ज की गई है। प्रकरण में सवाल उठ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की जिस धारा 106 (1) में आरोपित पर लापरवाही से किसी व्यक्ति को मारने पर एफआइआर दर्ज करने का प्रविधान है, उसका प्रयोग सूअर के मरने पर क्यों किया गया।

जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र निवासी मुकेश पटेल एलएंडटी कंपनी के माध्यम से खंडवा जिले की सिंचाई परियोजना में क्रेन आपरेटर थे। 15 अगस्त की रात वह अपने साथी किशोरी के साथ बाइक से जा रहे थे। खंडवा में पुनासा-सनावद मार्ग पर जंगली सूअर दौड़ते हुए सड़क पर आया और उनकी बाइक से टकरा गया। इससे बाइक फिसल गई और टक्कर से सूअर की मौत हो गई, जबकि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन जबलपुर ले गए, जहां 17 अगस्त को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।