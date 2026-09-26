खंडवा में पिंजरा तोड़कर भागे तेंदुए का एक सप्ताह बाद भी सुराग नहीं, दहशत में ग्रामीण, खेतों में जाने से भी डर रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। अहमदपुर-खैगांव क्षेत्र में पिंजरा तोड़कर फरार हुआ तेंदुआ एक सप्ताह बाद भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। 18 सितंबर को पिंजरे से निकलकर जंगल की ओर भागे तेंदुए का अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।

दूसरी ओर, जिस लापरवाही के कारण तेंदुआ पिंजरा तोड़कर भागा, उसमें जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई जांच के नाम पर सिमटती नजर आ रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि घटना के बाद विभाग ने किसकी लापरवाही मानी और उसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हुई।