ओंकारेश्वर में नर्मदा पर हादसों की लहर, दो मौतें, दो लापता; श्रद्धालु भयभीत... सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल।

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। श्रद्धालुओं की आस्था और प्रशासन की लापरवाही के बीच नर्मदा घाट अब हादसों का गवाह बनते जा रहे हैं। बीते दो दिनों में डूबने से यह दूसरी घटना सामने आई है, दो घटनाओं में दो की मौत और अब तक दाे लापता बताए जा रहे हैं।मंगलवार सुबह स्नान के दौरान दो युवक नर्मदा के तेज बहाव में बह गए। देर शाम तक गोताखोरों की टीम उनकी तलाश में जुटी रही, लेकिन रात तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका।

जानकारी के अनुसार, मथुरा (उत्तर प्रदेश) के निवासी आकाश ठाकुर और तुषार बंसल अपने करीब आठ साथियों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचे थे। मंगलवार सुबह वे ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान करने गए, लेकिन घाट के प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए। नर्मदा के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से दोनों युवक गहराई में डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। देर शाम तक तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन डूबे युवकों का पता नहीं चल सका।