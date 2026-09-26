खंडवा रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने की तैयारी शुरू, जल्द खत्म होगा इंतजार, तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नए एफओबी की मिलेगी सुविधाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास री (डेवलपमेंट) का काम जमीन पर उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को भुसावल मंडल के एडीईएन मुकेश मीणा ने प्रस्तावित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार स्टेशन का मौका निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदार और रेलवे के संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की। निर्माण के लिए स्टेशन परिसर में मौजूद प्रतीक्षालय, पार्सल कार्यालय सहित अन्य भवनों को हटाने और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। जल्द ही आवश्यक संशोधन के साथ डिजाईन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य जल्द शुरू होगा एडीईएन मीणा ने कहा कि स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य जल्द शुरू होगा। पहले चरण में नवनिर्माण के लिए चिंहित भवन व कार्यालय को हटाने की कार्रवाई होगी। निर्माण के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन के दूसरे छोर पर प्लेटफार्म नंबर छह की ओर सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों की आवाजाही इस ओर से हो सके और मुख्य प्रवेश द्वार पर दबाव कम किया जा सके।

रोटरी क्लब का कब्जा हटाने के भी निर्देश दिए गए निरीक्षण के दौरान स्टेशन का पुनर्विकास करने वाले ऐजेंसी और ठेकेदार ने एडीईएन को कार्य शुरू करने में आ रही व्यवहार परेशानी और जरूरतों से अवगत करवाया। मौजूदा वाहन पार्किग स्थल पर ठेकेदार द्वारा सामग्री रखने और मजदूरों को रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वहीं पार्सल ऑफिस के पीछे मुख्य मार्ग पर स्थित रोटरी क्लब का कब्जा हटाने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान स्टेशन मैनेजर जीएल मीणा, सीसीआइ बीजी वर्मा, एसीसी कंस्ट्रक्शन भुसावल बीएस भुसारी, पुरन मीणा,नरेंद्र सिंह, एसके कौरव सहित अन्य अधिकारी और निर्माण ऐजेंसी के राजकुमार गुप्ता मौजूद थे। तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी प्रस्तावित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खंडवा स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने की योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित प्लान के अनुसार स्टेशन परिसर में तीन मंजिला कमर्शियल कांप्लेक्स बनाया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 18 एस्केलेटर और 21 लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव है। इससे प्लेटफार्म बदलने, स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने और बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

स्टेशन के पुनर्विकास में यात्री सुविधाओं के साथ प्रवेश-निकास व्यवस्था, प्लेटफार्म क्षेत्र और अन्य यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर भी काम किया जाएगा। स्टेशन के दोनों छोरों का बेहतर उपयोग करने की योजना से यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की उम्मीद है। तीन बार बदली डीपीआर, अब काम शुरू होने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खंडवा सहित देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी थी। हालांकि डीपीआर और मास्टर प्लान में आवश्यक बदलावों के कारण जमीनी स्तर पर काम शुरू होने में समय लगा। बताया गया कि प्रस्तावित योजना में तीन बार जरूरी संशोधन किए गए हैं। अब संशोधित ड्राइंग-डिजाइन के आधार पर रेलवे अधिकारियों ने मौके की स्थिति का निरीक्षण शुरू कर दिया है। शनिवार को हुए निरीक्षण में यह भी देखा गया कि निर्माण के दौरान वर्तमान यात्री सुविधाओं को किस तरह संचालित रखा जाए। प्रतीक्षालय, पार्सल सहित जिन भवनों को निर्माण के लिए हटाया जाना है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इससे निर्माण अवधि में यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इस पर रेलवे का फोकस रहेगा। प्लेटफार्म-6 को बनाया जाएगा ज्यादा उपयोगी स्टेशन के दूसरे छोर पर स्थित प्लेटफार्म नंबर छह को भी विकास योजना में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे की कोशिश है कि यहां यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएं और इस हिस्से से अधिक से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो। इससे स्टेशन के एक ही मुख्य हिस्से पर यात्रियों की भीड़ का दबाव कम किया जा सकेगा।